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Selección Argentina

Selección Argentina: la AFA oficializó los precios de las entradas para la despedida de Messi

La AFA publicó los precios de las entradas para ver a la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi. Cuánto sale ver a la "Albiceleste" contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

19 de septiembre, 2026 | 14.45
Selección Argentina: la AFA oficializó los precios de las entradas para la despedida de Messi

La Selección Argentina jugará tres amistosos en nuestro país contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, respectivamente, para los cuales la AFA publicó los precios de las entradas. Después de su emotiva carta a través de las redes sociales semanas después de la final del Mundial 2026, Lionel Messi se despedirá en la cancha en estos compromisos y la gente tendrá la oportunidad de ir a verlo. La entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia confirmó cuánto tendrán que abonar los hinchas que quieran asistir.

MÁS INFO

Cuánto cuesta ir a ver a la Selección Argentina en la despedida de Messi

Argentina vs. Bolivia - Estadio Mario Alberto Kempes - miércoles 30 de septiembre con horario a definir

  • Popular: $90.000.
  • Popular (menores entre 3 y 10 años): $25.000.
  • Platea Gasparini: $140.000.
  • Platea Ardiles: $170.000.

Argentina vs. Burkina Faso y vs. Benín - sábado 3 y martes 6 de octubre con horario a definir

  • Popular: $90.000.
  • Popular (menores entre 3 y 10 años): $29.000.
  • Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.
  • Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.
  • Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.
  • Platea baja San Martín y Belgrano: $450.000.
  • Platea media San Martín y Belgrano: $480.000.

Puntos a tener en cuenta con las entradas para la Selección Argentina y la despedida de Lionel Messi

  • En ambos casos, por los niños a partir de tres años a platea se abona el precio completo.
  • Para discapacitados: se debe gestionar el ingreso a través de www.deportick.com durante la venta general. A su vez confirmaron que no tendrán ingreso quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.
  • El partido en Córdoba será con el 50% de aforo después de la sanción recibida tras la final del Mundial 2026 y el segundo encuentro está en suspenso.

Los convocados de la Selección Argentina para los amistosos

Cuándo estarán a la venta las entradas y cómo comprarlas

Los tickets para ver a la Selección Argentina en Córdoba estarán disponibles desde el lunes 21 de septiembre a las 14 horas sólo por la página www.deportick.com. Lo mismo para los cruces en el Monumental, que estarán a la venta el martes 22 de septiembre a las 18. Por otro lado, desde la web de AFA solicitaron concurrir temprano para su comodidad.

Los convocados de la Selección Argentina para los amistosos

  • Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Gerónimo Rulli (Manchester City).
  • Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit). 
  • Volantes: Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como) y Franco Mastantuono (Fiorentina).
  • Delanteros: Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale) y Lionel Messi (Inter Miami).

Los tres partidos amistosos de la Selección Argentina en el país

  • Argentina vs. Bolivia – Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba - miércoles 30 de septiembre con horario a definir.
  • Argentina vs. Burkina Faso – Estadio Monumental - sábado 3 de octubre con horario a definir.
  • Argentina vs. Benín – Estadio Monumental - martes 6 de octubre con horario a definir.
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