La resolución urgente de FIFA que beneficia a la Selección Argentina de Lionel Scaloni

La FIFA de Gianni Infantino tomó una resolución favorable para la Selección Argentina de Lionel Scaloni, después de la derrota frente a España por 1-0 en la final del Mundial 2026. La máxima entidad del fútbol a nivel global confirmó oficialmente en las últimas horas que los tres amistosos de la próxima ventana serán considerados partidos Clase A, por lo que los futbolistas sancionados podrán comenzar a cumplir sus suspensiones. Si los hubiese considerado de Clase B, las penas hubieran permanecido vigentes.
De esta manera, Leandro Paredes (10 partidos de sanción), Nahuel Molina (7 encuentros) y Thiago Almada (1 compromiso) empezarán a descontar cotejos sin poder jugar frente a los débiles Bolivia, Burkina Faso y Benín. La nueva fecha FIFA extendida, entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, servirá también para que suceda lo mismo con el ayudante de campo Roberto Ayala (3 encuentros) y el español Gavi (1 duelo).
La determinación de la entidad presidida por Infantino permitirá así que las penas comiencen a correr desde el primer amistoso contra Bolivia, previsto para el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, que tendrá un aforo reducido al 50%. Lo mismo ocurrirá en los compromisos posteriores, ante Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires y frente a Benín, el martes 6 en el mismo escenario.
Todas las sanciones de FIFA que recibió la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026
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Leandro Paredes: Se llevó la sanción más severa de toda la investigación. El mediocampista fue castigado con 10 partidos de suspensión con la Selección Argentina y deberá abonar una multa económica individual de 90.000 dólares.
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Nahuel Molina: El lateral derecho también recibió un durísimo castigo: suspendido por 7 encuentros oficiales/amistosos con la Albiceleste y multado con 90.000 dólares.
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Thiago Almada: Recibió 1 partido de suspensión y una multa de 30.000 dólares.
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Roberto "Ratón" Ayala: Integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, fue sancionado con 3 partidos de suspensión y 30.000 dólares de multa.
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Multa total: La AFA deberá pagar una suma agregada de 321.000 dólares. De ese monto, 100.000 dólares deberán ser destinados obligatoriamente a un plan de lucha e inversión contra la discriminación.
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Reducción de aforo: La Argentina deberá disputar sus próximos dos partidos oficializados como local con el aforo restringido al 50% (quedando uno de estos partidos en periodo de prueba bajo suspensión condicional).
Cuáles son los partidos Clase A y Clase B para la FIFA: las diferencias
|Criterio
|Partidos Clase A
|Partidos Clase B
|Definición
|Partidos organizados entre la selección absoluta masculina o femenina de una federación y la selección absoluta de otra federación.
|Partidos internacionales que no cumplen los requisitos de la Clase A (ej. selecciones juveniles, olímpicas o combinados locales).
|Puntaje Ranking
|Sí suman o restan puntos para la Clasificación Mundial FIFA (Ranking FIFA).
|No tienen validez para el Ranking FIFA absoluto.
|Convocatoria
|Obligatoriedad de los clubes para ceder a sus jugadores en las fechas FIFA.
|Los clubes no están estrictamente obligados a ceder futbolistas.
|Sustituciones
|Limitado estrictamente por las reglas de la IFAB (se permiten hasta 8 cambios en amistosos, u 11 bajo previo acuerdo).
|Las federaciones pueden pactar normativas más flexibles en cuanto a cambios o duración.
|Ejemplos
|Partidos del Mundial, Eliminatorias, Copas Continentales (Eurocopa, Copa América) y amistosos oficiales de selecciones absolutas.
|Partidos de selecciones Sub-23, Sub-20, o un partido de la selección absoluta contra un club de fútbol.
MÁS INFO
La Selección Argentina confirmó los próximos tres amistosos
* Aún restan definir todos los horarios.
|Fecha
|Rival
|Estadio / Sede
|Detalle
|Miércoles 30 de septiembre
|Bolivia
|Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba)
|Primer amistoso post-mundial, con aforo reducido al 50% por sanción de la FIFA.
|Sábado 3 de octubre
|Burkina Faso
|Estadio Monumental (Buenos Aires)
|Segundo partido de la gira local.
|Martes 6 de octubre
|Benín
|Estadio Monumental (Buenos Aires)
|Último amistoso de la ventana, planificado como el partido de despedida de Lionel Messi ante el público argentino.