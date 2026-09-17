El DT de Inglaterra sacó a la luz pesadillas con Argentina: "Torturarme", "esperar la muerte" y "jugaron con un 3-1-6"

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, recordó su día más traumático en esta función: la semifinal del Mundial 2026 perdida frente a la Selección Argentina. Desde el país británico, el director técnico alemán de 53 años aportó detalles inéditos de aquel encuentro y llenó de elogios a su colega rival Lionel Scaloni.

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Durante la extensa entrevista con TNT Sports en el Reino Unido, el ex Chelsea y PSG se refirió a la caída con conceptos como "tortura", "esperar la muerte" y "cicatriz". Además, dejó en claro que los movimientos del director técnico santafesino fueron determinantes para torcer el desarrollo del encuentro y el resultado sobre el final, con sus cambios ofensivos para terminar "con un 3-1-6".

Tuchel recordó el Argentina vs. Inglaterra del Mundial 2026: "Era esperar la muerte"

Consultado acerca de la derrota por 2-1 en la semifinal de la Copa del Mundo, sobre la hora, el estratega alemán respondió: “Pueden intentar matarme con esto. Pero es mi cicatriz, no la de ustedes. Yo tengo que vivir con esto. No son ustedes quienes tienen que hacerlo. Yo estoy a cargo y tomo estas decisiones. Nadie está más dolido que yo, nadie lo quería más que yo". Incluso, disparó: "Pueden torturarme sin parar y pensar que, si hubiera hecho cambios distintos, habríamos ganado el partido. Simplemente no se sabe”.

Con respecto a lo ocurrido durante el cotejo, puntualizó: "Confiamos en nuestra hermandad, nuestra mentalidad y nuestra calidad individual". Igualmente, aclaró que "Argentina también tiene todo eso: hermandad, mentalidad. Para ellos significa muchísimo, especialmente contra Inglaterra". Allí fue cuando Tuchel destacó especialmente a Scaloni, ya que "el nivel de locura que Argentina puso, cambio tras cambio tras cambio, un cambio ofensivo después del otro. Nunca habrían hecho esos cambios si no estuvieran 1-0 abajo".

Sobre las modificaciones defensivas que realizó cuando en el banco de suplentes tenía figuras mundiales en la ofensiva, el DT alemán consideró: "Podríamos haberlo hecho y quizá haber perdido 2-1, y la gente habría dicho: ‘¿Está loco? Lo hizo contra Noruega (en los cuartos de final), terminó el partido con cinco. ¿Por qué no terminó el partido (contra Argentina) con cinco?’". "Esa fue simplemente mi solución al problema. Intenté ayudar. Uno no intenta imponer algo por su ego”, profundizó el ex Borussia Dortmund.

Para continuar explicando sus cambios defensivos y el planteo excesivamente cauteloso en los últimos 30 minutos, Tuchel manifestó: “Sentí que estábamos a la defensiva. Sentí que Argentina jugaba con más libertad, con movimientos más fluidos y encontraba mejores soluciones. Después marcamos y tuvimos enseguida la siguiente ocasión". "Fuimos a presionarlos, recuperamos una pelota, tuvimos una oportunidad, otra media ocasión; perdimos el balón en otro ataque, llegó la entrada de (Djed) Spence y casi anotan en un contraataque. Eso me afectó; quizá también afectó a los jugadores. De repente entramos en una mentalidad de ‘sólo hay que resistir’. Jugamos como si faltaran cuatro minutos y no 30...”, declaró.

Tuchel elogió a Scaloni por el Argentina vs. Inglaterra.

Con relación a cómo cambió el rumbo del partido en los instantes determinantes, el alemán explicó que la clave estuvo “en la ejecución, en los detalles: salir jugando desde el fondo, jugar alrededor de (Lionel) Messi, atacar por un lado y cambiar hacia el otro, llevar el juego al campo rival, hacerlos sufrir, tener tiempo para recuperarnos física y mentalmente con la pelota, nos faltó todo eso”.

De hecho, rememoró que “Argentina empezó a jugar muy, muy rápido. Perdón por el lenguaje, jugaron al fútbol del ‘que se joda todo’. ‘No tenemos nada que perder. Que se joda todo’”. Incluso, dijo que “jugaron con cuatro delanteros. Pusieron dos extremos, dos atacantes y a Messi. Sacaron a un número seis y pusieron a un número 10. Quitaron a un defensor central y pusieron a un número seis. En algunos momentos jugaron con un 3-1-6. ¿Quién juega con un 3-1-6? Nos costó mucho”.

Con una sinceridad absoluta y poco habitual, Tuchel insistió: “Un momento clave fue cuando miro hacia atrás y pienso en qué pasó con mi toma de decisiones, fue que concedimos una oportunidad muy, muy clara justo antes de la pausa para hidratarse. Pensé: ‘No vamos a sobrevivir’. Era esperar la muerte. No teníamos posesión, no defendíamos bien, no defendíamos correctamente con nuestro 4-4-2. Necesitábamos ayuda”.

Argentina eliminó a Inglaterra en la semifinal con el gol agónico de Lautaro Martínez.

“Quería darles algo a los jugadores: esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos ahora. Con esa mentalidad y esa experiencia, terminamos el partido contra Noruega con una línea de cinco", especificó el teutón. "Terminamos el partido contra México con una línea de cinco y lo logramos. Pensé que Argentina dependía mucho de los centros, tenía cuatro delanteros en la última línea. Pensé: juguemos con una línea de cinco”, añadió.

“Pasé a un 5-3-2, cambiamos la estructura. Porque creo que así podemos manejar mejor la amplitud y todavía tenemos tres defensores centrales en el medio si siguen llegando centros. Después cambiamos a un 5-4-1. Incluso mi mentalidad quizá fue: ‘solo hay que resistir’. Y era demasiado pronto. Demasiado pronto para esa mentalidad”, puntualizó Tuchel.

El DT alemán de Inglaterra completó: “Si hubiéramos estado más estables en el partido, con un mayor porcentaje de posesión, no habría cambiado la estructura. ¿Por qué lo haría? Habría apostado por cambios ofensivos. Pero era un camino muy, muy difícil de tomar. Eso puede torturarte”.