Un DT que triunfó en México sorprendió y se ofreció como candidato para reemplazar a Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Viene de ser campeón en México y se ofreció para que la AFA lo tenga en consideración en la Argentina.

Uno de los ciclos más exitosos de la Selección Argentina se encuentra a nada de llegar a su fin y es deber de la AFA activar negociaciones con el fin de mantener a Lionel Scaloni en el cargo o buscarle un reemplazante que comience a pensar en el armado de un equipo de cara a la Copa América de 2028 como también del Mundial 2030. En medio de tantos rumores, un entrenador argentino se postuló para dirigir al conjunto argentino. Una declaración que no fue bien recibida por los hinchas.

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Lo primero a mencionar es que el propio entrenador de la Albiceleste fue el que puso en duda su continuidad al mando del equipo. De momento, solo se tiene conocimiento de que va a cumplir con el contrato firmado, que tiene fecha de vencimiento en diciembre de este año. No por nada lanzó una lista de jugadores convocados para los partidos amistosos frente a Benín, Burkina Faso y Bolivia. Los tres se disputarán en la Argentina y pueden ser considerados como mucho más que una despedida de Lionel Messi.

En medio de tantos rumores y pocas palabras confirmadas, un entrenador se ofreció para que lo consideren en caso de que en enero la AFA tenga que salir a buscar un nuevo técnico. "Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Tengo 56 años, debuté en el año 86 en un vestuario y llevo 40 años en el fútbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado. La Selección Argentina es lo máximo. Yo soy hincha de la Selección", señaló Antonio Mohamed en Radio La Red.

No es un técnico poco experimentado porque en la Argentina estuvo dirigiendo en Huracán, Colón de Santa Fe y hasta fue campeón con Independiente de una Copa Sudamericana. Mientras que en el exterior estuvo en el Celta de Vigo de España y Atlético Mineiro de Brasil. En México se desprenden los pasos por América, Monterrey, Morelia, Querétaro, Chiapas, Veracruz, Tijuana, Pumas y Toluca. En total, dispone de 14 vueltas olímpicas que van desde la Supercopa de Brasil, la Concachampions y la Leagues Cup.

Solo quedará en la decisión de la AFA, en especial de Claudio Tapia, realizar un llamado para sondear a Antonio Mohamed sobre la posibilidad de que rompa su contrato con el Toluca y qué tan grande es el deseo de ocupar el puesto que Lionel Scaloni podría llegar a abandonar en el próximo mes de diciembre.

Tapia sobre la despedida de Messi

Después de la carta que Lionel Messi publicó en sus redes sociales, Claudio Tapia expresó que, gracias a una reunión con el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, lograron convencerlo de que acepte sumarse a una convocatoria más y así obtener la despedida que se merece del seleccionado argentino.

"Después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece, el 6 de octubre en Argentina", comentó el "Chiqui" en sus redes.

"Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar 2022, para que, con sus familias, lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para los argentinos y argentinas fanáticos de la Selección, a ver el último tango del mejor jugador del mundo", agregó.