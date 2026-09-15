La Selección Argentina anunció los primeros amistosos para comenzar la era "post-Messi"

La Selección Argentina anunció cuáles serán los primeros amistosos después de haber perdido la final del Mundial 2026, frente a España, y del retiro oficial de Lionel Messi. La "Albiceleste" enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. Los dos partidos restantes serán en el estadio de River Plate: el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso y el martes 6 del mismo mes ante Benín.

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Cuándo es el primer amistoso de la Selección Argentina contra Bolivia

El duelo de la "Albiceleste" contra el conjunto sudamericano tendrá lugar el próximo miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. De esta manera, será el regreso a las canchas de nuestro país del equipo comandado por Lionel Scaloni después de la derrota en la final del Mundial 2026 contra España. A su vez, será el inicio de la serie de amistosos del combinado nacional que días más tarde se verá las caras con Burkina Faso y Benín.

Cuándo juega la Selección Argentina contra Burkina Faso por el segundo amistoso internacional

El elenco argentino se verá las caras con el seleccionado oriundo de África el sábado 3 de octubre en el Estadio Monumental. Al igual que el primer duelo y el tercero, todavía resta por confirmar horario y televisación.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Benín en el cierre de la gira de amistosos internacionales

El tercer compromiso de la Selección Argentina en nuestro país será ante otro seleccionado africano y tendrá lugar el martes 6 de octubre. De esta manera, a la espera de la confirmación de lo que sucederá con Lionel Messi -ya que anunció su retiro de la "Albiceleste" pero existe la posibilidad de que juegue-, el combinado nacional ya tiene todo definido.

La Selección Argentina confirmó los próximos amistosos.

En qué puestos del ranking FIFA están Bolivia, Burkina Faso y Benín, los rivales de la Selección Argentina

Actualmente, los tres equipos están entre los principales 100 del ranking de la FIFA, aunque algunos están mejor posicionados. El más alto es Burkina Faso, que está en el puesto 62 con un total de 1406.99 puntos, mientras que Bolivia aparece en la posición 77 con 1326 unidades. Más atrás está Benín que aparece 93 con 1252.17 puntos por encima de Tailandia, Palestina, Bielorrusia, Guatemala, Luxemburgo y Vietnam, quienes completan la lista de 100.

Qué pasará con Lionel Messi en los amistosos de la Selección Argentina

Lionel Messi se retiró recientemente de la "Albiceleste" tal como lo confirmó con un comunicado en sus redes sociales, pero crece la expectativa por una última aparición. Si bien dependerá de la decisión que tome Lionel Scaloni de convocarlo y del propio astro rosarino en querer estar, lo cierto es que con el correr de los días crecieron los rumores sobre un "last dance" del crack del Inter Miami. A horas de que salga la lista del DT del combinado nacional, el exhombre del Barcelona es candidato a volver por, al menos, un partido a vestir los colores del seleccionado argentino.