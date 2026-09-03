Quién fue el jugador que mostró la bandera de Islas Malvinas de la Selección Argentina en el Mundial

La Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y avanzó a la final del Mundial 2026, pero la victoria dejó una imagen que trascendió el resultado. Durante los festejos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un jugador tomó una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” y la mostró frente a los hinchas, en una escena que marcó historia y tuvo un detrás particular.

{{{htmlAmp}}}

Quién mostró la bandera de las Islas Malvinas

Giovani Lo Celso fue el futbolista de la Selección Argentina que levantó la bandera de las Islas Malvinas durante la celebración posterior al triunfo frente a Inglaterra. El mediocampista no había ingresado durante el partido, pero sí tuvo un papel destacado después del pitazo final. Los jugadores argentinos se acercaron a uno de los arcos del estadio de Atlanta para festejar junto a los miles de hinchas que acompañaron al equipo.

Mientras en las tribunas se escuchaban canciones relacionadas con Malvinas, un simpatizante arrojó una bandera hacia el campo de juego. El trapo cayó cerca del arco y Lo Celso fue quien primero advirtió su presencia. El futbolista se acercó, la recogió y la extendió sobre el césped. Después leyó la inscripción y decidió mostrarla hacia las tribunas, generando una de las postales más fuertes de la clasificación argentina.

Cómo llegó la bandera de Malvinas al estadio

La historia detrás de la bandera comenzó en las tribunas. Un hincha argentino consiguió ingresar el trapo al Mercedes-Benz Stadium y posteriormente se lo arrojó a los futbolistas durante los festejos. En las horas posteriores al encuentro, distintos usuarios de redes sociales intentaron determinar quién había confeccionado la bandera y cómo había llegado hasta el estadio.

Finalmente, la cuenta @Milo20154 publicó una fotografía en la que se veía el trapo sobre un mueble, aparentemente dentro de una habitación de hotel. Junto a la imagen explicó que había sido pintado por el primo de su cuñada y que se trataba de “un pedazo de sábana del hotel”. El mismo simpatizante también tenía otra bandera con los colores celeste y blanco, el escudo de la AFA y una imagen del Gauchito Gil.

Después de levantar la bandera, Lo Celso no estuvo solo. Lisandro Martínez y Cristian Romero se sumaron al festejo y los tres sostuvieron el trapo mientras saltaban y cantaban junto a los hinchas argentinos. Luego, el futbolista del Betis decidió dejar la bandera completamente extendida sobre el césped. Los fotógrafos capturaron ese instante y la imagen comenzó a recorrer rápidamente las redes sociales y distintos medios internacionales.

La sanción que recibió la Selección Argentina por la bandera de las Malvinas

Más allá de la felicidad, la acción de mostrar y lucir bandera tuvo consecuencias. La FIFA sancionó a la Selección argentina por la exhibición de la bandera con una multa de 321 mil dólares por incumplimiento del artículo 13, apartado 2 c -servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva"-; el artículo 14, apartado 5 -"conducta incorrecta de un equipo"-; el artículo 15 -Discriminación y agresiones racistas- y el artículo 17 -Orden y seguridad en los partidos- del Código Disciplinario de la FIFA (CDF).

Del monto total de la multa, 100 mil dólares deberán invertirse en un plan para luchar contra la discriminación. Sin embargo, el castigo no es sólo económico, ya que el equipo nacional deberá jugar sus próximos dos partidos con restricción de espectadores (el 50 %), aunque una de ellas quedará suspendida en período probatorio.

La contundente respuesta de los jugadores

La bandera también provocó respuestas entre los integrantes de la Selección Argentina. Leandro Paredes fue consultado por la inscripción que aparecía en el trapo y respondió de manera contundente: “Y siempre serán argentinas”. Lisandro Martínez, quien había compartido el festejo con Lo Celso, también fue consultado por el episodio. Su explicación estuvo vinculada al significado que tuvo el momento para los hinchas: “No le podíamos fallar al pueblo argentino”.