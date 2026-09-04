Lionel Messi vuelve a ser protagonista por un video inédito de la Selección Argentina durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Una habitación, una pelota imposible de controlar y tres figuras de la Selección Argentina que quedaron atrapadas en una escena que recién salió a la luz 16 años después. Jonás Gutiérrez compartió un video inédito de Lionel Messi durante la concentración del Mundial de Sudáfrica 2010, donde la "Pulga" aparece haciendo jueguitos con la polémica Jabulani ante la mirada de Maximiliano Rodríguez y Martín Demichelis.

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La escena transcurre dentro de la concentración del seleccionado en Sudáfrica, en aquel momento conducido por Diego Maradona. Gutiérrez estaba en una habitación junto a Demichelis cuando apareció Maxi Rodríguez para dominar la pelota y, después de unos segundos, llegó el turno de Messi.

Lo que siguió fue una demostración espontánea de la calidad del rosarino. Messi comenzó a hacer jueguitos con la Jabulani mientras sus compañeros observaban la secuencia. Gutiérrez, que era quien sostenía la cámara, no pudo ocultar su sorpresa ante la facilidad con la que el rosarino controlaba el balón. “No se le cae”, se escucha decir al exjugador de Vélez en la grabación, que dura aproximadamente dos minutos y medio.

El detalle que vuelve todavía más atractiva la escena es que no se trata de un entrenamiento ni de un partido. Es un momento íntimo, distendido y completamente espontáneo de aquella delegación argentina que tenía a Diego Maradona como entrenador y a Messi como una de sus grandes figuras.

La reacción de Maxi Rodríguez y Demichelis

El clima dentro de la habitación permite observar una faceta diferente de aquellos protagonistas. Después de que Maxi Rodríguez perdiera el control de la pelota, Jonás Gutiérrez rápidamente marcó quién debía tomar el protagonismo. “Buenísimo Fiera, pero es el turno de Lio”, lanzó el Galgo entre risas.

Rodríguez también aportó su cuota de humor. Mientras Messi comenzaba a dominar la pelota, recordó que el desafío había sido acordado sin zapatillas y comentó que el delantero estaba más cómodo sentado en una silla. La secuencia refleja la confianza que existía entre los integrantes del plantel argentino y, al mismo tiempo, deja una postal poco habitual de Messi lejos de las luces de los estadios.

Por qué Jonás Gutiérrez no quiso desafiar a Messi

Después de publicar el video, Gutiérrez se encargó de explicar un detalle que podía generar dudas entre quienes observaron la escena. El Galgo era quien estaba detrás de la cámara y, según contó, decidió no participar del desafío para evitar quitarle protagonismo a Messi. “Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que Leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la Jabulani”, escribió el exfutbolista.

Incluso respondió con humor a los comentarios que recibió en la publicación: “Lo único que quiero decir es que yo no hice lo mismo o mejor porque no quería opacarlo”. La aclaración terminó de darle un tono todavía más descontracturado a una publicación que rápidamente comenzó a recorrer las redes sociales.

La Jabulani, el balón que complicó a todos

La pelota que aparece en el video tampoco es un detalle menor. La Jabulani quedó asociada para siempre al Mundial de Sudáfrica 2010, aunque no precisamente por generar unanimidad entre los futbolistas. El balón oficial de aquella Copa recibió numerosas críticas debido a sus movimientos en el aire. Muchos jugadores y arqueros aseguraron que su trayectoria resultaba difícil de anticipar, especialmente en remates de media y larga distancia.

Fernando Muslera fue uno de los arqueros que cuestionó con mayor dureza el comportamiento del esférico. Iker Casillas y Gianluigi Buffon también expresaron críticas durante el torneo. Por eso, el dominio de Messi adquiere un atractivo especial. Mientras numerosos protagonistas de aquel Mundial hablaban de las dificultades para controlar la Jabulani, la Pulga parecía manejarla con una naturalidad absoluta.

Así fue el Mundial de Sudáfrica 2010 para Messi

Aquel torneo tuvo a Messi con la camiseta número 10 y a Diego Maradona sentado en el banco de suplentes. La ofensiva argentina contó también con nombres como Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez, Sergio Agüero, Diego Milito y Martín Palermo.

Argentina comenzó con una victoria por 1-0 ante Nigeria, luego goleó 4-1 a Corea del Sur y cerró la fase de grupos con un triunfo 1-0 frente a Grecia. Como líder de su zona, avanzó a los octavos de final. En esa instancia derrotó 3-1 a México. Sin embargo, el recorrido terminó en cuartos de final, donde Alemania se impuso por un contundente 4-0.

Para Messi fue una Copa del Mundo particular. No consiguió marcar goles durante el torneo, pese a haber protagonizado una temporada extraordinaria a nivel goleador entre Barcelona y la Selección Argentina.