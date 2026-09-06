La reacción de los hinchas de Rosario Central en el minuto 10 para ovacionar a Messi, ante Newell´s (TNT Sports).

Los hinchas de Rosario Central reaccionaron a la breve interrupción del partido en el minuto 10 en homenaje a Lionel Messi por la Selección Argentina, dispuesto por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). En pleno clásico frente a Newell´s en el estadio Gigante de Arroyito, los 42.000 fanáticos del "Canalla" presentes simplemente aplaudieron y gritaron "Fideo, Fideo" para ovacionar en realidad a su propio ídolo, Ángel Di María.

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Por su parte, "Leo" es seguidor de la "Lepra", histórico adversario del conjunto auriazul en la mencionada ciudad santafesina. En esta oportunidad, lejos de rechazar al delantero de Inter Miami como ha sucedido en otras ocasiones, "Los Guerreros" sólo apoyaron a "Angelito" y se chocaron las manos. El propio Di María aplaudió de principio a fin y dio el ejemplo, por lo que fue felicitado por el propio árbitro Yael Falcón Pérez.

El anuncio oficial de Messi sobre su retiro de la Selección Argentina: "Me vacié"

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

La carta de Messi para anunciar su retiro de la Selección Argentina.

El emotivo video de Messi tras anunciar su retiro de la Selección Argentina