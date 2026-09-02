ESPN se hartó y ventiló quién usará la 10 de la Selección Argentina tras Messi: "Es para él"

Apenas Lionel Messi comunicó oficialmente que se retiraba de la Selección Argentina, una de las primeras preguntas que surgió entre los hinchas fue quién llevará la emblemática camiseta número 10 a partir de ahora. Tanto "Leo" como Diego Maradona regaron el césped de gloria con dicho dorsal, pero ahora será el turno de otro futbolista para portarla a partir de los amistosos internacionales que se avecinan, entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre del 2026.

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De acuerdo con la información del cronista Federico Bueno en Equipo F por ESPN en la televisión, la responsabilidad recaerá nada menos que sobre Nicolás Paz. El talentoso mediapunta español nacionalizado albiceleste, de casi 22 años, brilla en Como de Italia y Real Madrid de España no tiene la intención de "repescarlo" por el momento.

El hijo de otro exfutbolista como Pablo "Pescadito" Paz disputó apenas 71 minutos en el reciente Mundial. Fueron 11 ante Argelia en el 3-0 del debut, cuando el zurdo ingresó precisamente por "Leo", y luego otros 60 cuando salió frente a Jordania para dejarle su lugar justamente al capitán, durante la victoria por 3-1 en el cierre de la fase de grupos.

La 10 de Messi en la Selección Argentina será para Nico Paz, si sigue Lionel Scaloni

"Fede" Bueno comunicó en ESPN que "si Scaloni renueva (el contrato) al frente de la Selección, ya tiene resuelto quién va a llevar la 10, quién va a ser el heredero de la 10". Al mismo tiempo, aclaró que se trata de "alguien que todavía no la usó" y les propuso a sus compañeros en el piso que arriesgaran quién iba a ser.

Cuando sus colegas mencionaron erróneamente a Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada, Bueno sentenció que "la 10 post Messi, si Scaloni sigue siendo el técnico de la Selección Argentina, va a ser para Nico Paz". "Está bien...", coincidió finalmente el conductor Gustavo López.

Nico Paz tiene todo para ser el heredero de la 10 de Messi en Argentina.

La despedida de Nico Paz para Messi tras su retiro de la Selección Argentina

A través de un posteo en el feed de su cuenta oficial de Instagram (@nicopaz1o), donde tiene casi cuatro millones de seguidores, el joven mediapunta nacido en Tenerife escribió:

Desde que tenía 4 años veía todos tus partidos junto a mi padre y hacíamos cálculos juntos para ver si me daba tiempo a jugar contigo, y decíamos que era imposible, pero gracias a Dios pude cumplir mi sueño y compartir contigo tus últimos pasos en la selección.

Gracias por todo lo que has hecho por la selección, y por enseñarme a mí y a millones de personas a seguir luchando cuando las cosas no salen bien. Cuando millones de personas te putearon, y sin tener que demostrarle nada a nadie, decidiste seguir luchando y al final conseguiste lo que tanto te merecías.

Gracias por todo y a seguir disfrutando de lo que más te gusta, el fútbol, que nosotros seguiremos disfrutando viéndote.

Por qué Nico Paz decidió jugar para Argentina si nació en España

Paz ha sido claro varias veces respecto a su elección de jugar para la selección argentina, a pesar de su nacimiento en España. "Nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina. Es el país que más me representa, por cómo se vive el fútbol y por mi padre, que es un orgullo seguir sus pasos", expresó en una entrevista con DSports Radio.

El padre de Nicolás, Pablo, fue jugador de la Selección Argentina y de hecho estuvo en el Mundial de Francia 1998. "Es un consejero, ha vivido este mundo, sabe más que nadie. Pero me deja tranquilo, me deja decidir, que haga lo que sienta... No me incita a las decisiones, me deja libre", comentó Nico sobre la influencia de su padre en su carrera.

"Sueño con jugar en La Scaloneta todos los días, pero voy paso a paso. Quiero enfocarme en el día a día para que llegue el llamado de la selección mayor y poder representarla de la mejor manera posible", afirmó con determinación cuando todavía estaba en la Sub 23 de Javier Mascherano. Lo cierto es que ya participó de una Copa del Mundo con la Mayor y ahora va por más.

Los números de Nico Paz en la Selección Argentina