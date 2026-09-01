Tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, la diputada nacional Mónica Frade presentó un proyecto para nombrar al ahora excapitán como “embajador ilustre e itinerante de la República Argentina”. La iniciativa que lleva la firma de la legisladora de la Coalición Cívica sostiene que la trayectoria del deportista y su trayectoria contribuyeron a difundir la identidad, los valores y la imagen del país al resto del mundo.

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El reconocimiento no se sostiene solo en los títulos obtenidos con el equipo argentino, sino también en el efecto social de la figura de Messi en años atravesados por "dificultades económicas y sociales". La Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022 generaron celebraciones masivas en todo el país.

La diputada también planteó que el ex capitán de la Selección es una de las personalidades argentinas más reconocidas a escala internacional, ya que su nombre es conocido "en todos los rincones del mundo". Esto lo convirtió en un representante de nuestro país, más allá de los canales diplomáticos tradicionales.

Por qué quieren declarar a Messi como embajador “ilustre e itinerante”

La propuesta resaltó que el crack rosarino desarrolló gran parte de su carrera en el exterior, pero “nunca dejó de representar a la Argentina”. Entre los fundamentos de la propuesta, la diputada repasó las críticas que recibió Messi por sus actuaciones en la albiceleste, por los resultados obtenidos e incluso por no cantar el Himno Nacional. A pesar de estos cuestionamientos, siguió vistiendo la celeste y blanca, y defendiendo sus colores.

El proyecto también consideró que los logros obtenidos en los últimos años, como la Finalissima 2022 y la Copa América 2024, también consolidaron la representación del futbolista en la escena global. Frade aseguró que la importancia de Messi para los argentinos “va mucho más allá de sus títulos”.

Además, la legisladora sostuvo que la trayectoria del deportista expresa esfuerzo, perseverancia y disciplina, además de humildad y excelencia. Según el escrito, esta conducta se mantuvo aun frente al reconocimiento mundial alcanzado y lo convirtio en un claro ejemplo para millones de personas, especialmente para las nuevas generaciones.

La carta de despedida de Lionel Messi a la Selección Argentina

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.