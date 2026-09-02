Dónde se compra la lapicera de Lionel Messi: cuánto cuesta el "Giratiempo" de Harry Potter que tiene el crack de la Selección Argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina con un posteo en el que se veía su carta escrita a mano y una lapicera que llamó la atención de todos: era un bolígrafo de Harry Potter con el famoso "giratiempo" incrustado.

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A dónde se puede comprar la lapicera que usa Lionel Messi de Harry Potter

Messi anunció su salida de la Selección con un posteo en Instagram donde se veía una foto de la carta que escribió solo dos días después de perder la final del Mundial 2026 contra España. Junto a las tres hojas de libreta había apoyada una lapicera que en la parte superior tiene el Giratiempo (Time-Turner) del personaje Hermione Granger, uno de los objetos claves de la saga de J. K. Rowling.

Se trata de un círculo que en el medio cuenta con un pequeño reloj de arena. Lo que prueba que la lapicera es de Harry Potter es el logo de la firma estampado en negro en el dorso metálico dorado de la lapicera. El producto se puede comprar en las tiendas oficiales del mundo mágico de Harry Potter y cuesta 22 dólares.

La lapicera de Messi era de un local de regalos de Harry Potter y tenía el Giratiempos de Hermione

En concreto, solo hay cuatro tiendas oficiales de Harry Potter en el mundo y la que tiene la lapicera que usa Messi es Tour En Floo, un local que se encuentra a la salida de la atracción Harry Potter and the Battle at the Ministry del parque temático Universal, ubicado en Orlando, Florida, en Estados Unidos. El local además vende ropa, mercadería del Ministerio de Magia y del Metro-Floo.

¿Messi es fanático de Harry Potter?

Si bien la foto mostró la lapicera del giratiempo, las miradas quedaron sobre la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, quien en diferentes ocasiones aseguró ser fanática de la serie. Por lo que todo parecería indicar que no hubo una decisión específica en el uso de esa lapicera particular, ni tampoco parece un acuerdo comercial.

De todas formas, los fanáticos de Messi analizaron la foto y se emocionaron al señalar que el, ahora, excapitán de la Selección Argentina utilizó una lapicera con un objeto mágico que en la ficción tiene la capacidad de volver el tiempo atrás. Lo que cobra una dimensión especial, ya que la carta que compartió habla de su recorrido de 20 años dentro de la Albiceleste.