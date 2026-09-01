Messi se retiró de la Selección y abrió un período de incertidumbre que Argentina ya vivió

El día llegó. Era esperable no solo por el contexto que rodeó a Lionel Messi en las últimas semanas sino también por una situación mucho más fácil de comprender: el paso del tiempo. Con 39 años, el mejor deportista de la historia confirmó que ya no jugará en la Selección Argentina y así empezó a despedirse de las canchas. La ilusión de "una más, Leo" terminó rápido y, con mucho criterio, Messi le dijo adiós a la albiceleste apenas concluyó un proceso de siete años con Lionel Scaloni y justo cuando está por abrirse otro, con otra generación, para el Mundial 2030. Veloz, con conciencia y cuidando a la Selección Argentina, Messi tomó una decisión a la que el deporte nacional no está acostumbrado: dar un paso al costado y dejar a los nuevos, a los que vienen detrás, para que tengan un lugar.

{{{htmlAmp}}}

La salida del 10 marca dos cosas: un futuro de incertidumbre en el fútbol argentino con respecto a qué puede pasar no solo con la Camiseta 10 sino también al futuro de la Selección Argentina. El equipo de todos ya vivió momentos de incertidumbre que, ahora, nos parece lejano. Sin embargo, ocurrieron. El período entre el retiro de Diego y la aparición de Messi fue de tan solo ocho años aunque, para muchos, fue un tiempo más largo. Argentina vivió sin un guía espiritual futbolístico menos del tiempo del que uno se imagina. La generación posterior a la idolatría de Diego Maradona tuvo a Lionel Messi como su máxima estrella. Todos aquellos que no tenían conciencia en 1986 o que nacieron después de que Diego Armando Maradona se convierta en leyenda vieron en Messi una persona en la cual reflejarse. Más allá del Diego símbolo, es imposible para una persona que esté cerca de cantar los 40 no abrazarse a Messi y darse cuenta que fue el actor principal en la creación de una alegría colectiva enorme. Pero no solo en la victoria. Messi fue un estandarte de Argentina desde que eligió jugar para la Selección, desde que se plantó para volver aunque las cosas no le salían y hasta la victoria que, en definitiva, fue un ejemplo más de que la única lucha que se pierde es la que se abandona.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tras el adiós de la Selección Argentina ahora se abre una situación de incertidumbre que los que peinan (peinamos) algunas canas ya conocen. ¿Qué hay después del retiro de un megacrack? En este caso, la salida de Lionel Messi se suma al retiro de Nicolás Otamendi y la posible salida de otros campeones del mundo como Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Nicolás Tagliafico y otros más. Aparece, en el horizonte, una nueva reconstrucción para la Selección Argentina en la salida de un megacrack, tal cual fue Diego Maradona.

Ante las dudas sobre qué puede pasar con la Selección, es necesario recordar cómo se transformó la celeste y blanca con el correr de los años. Hasta 1978, Argentina había pasado más de 40 años rondando entre las frustraciones con selecciones y algún buen resultado, pero nunca había sido campeón del mundo. Ese año lo fue con un Mario Kempes espectacular, dos Mundiales después Diego Maradona deslumbró a todos en México 1986 y fue clave en el empuje de la Selección nacional.

Fueron 21 los años en los que Diego guió a la celeste y blanca con gritos, con arengas y, si bien no siempre llegó al Mundial como candidato, la propia presencia de él generaba mariposas en la panza. Desde el retiro de Maradona, en 1997, hasta el debut de Lionel Messi en la Selección mayor (ante Hungría) pasaron tan solo ocho años y solo hubo dos Mundiales de diferencia entre el último USA 1994 de Diego y Alemania 2006, copa en la que Lionel debutó. Desde allí se plantó una nueva semilla que fue creciendo con la camiseta de Argentina.

Si uno hace un recorte arbitrario de los 96 años de historia que tiene el fútbol de selecciones a nivel mundial, la Selección Argentina dominó en 50 de esos años. Desde 1976 a la actualidad, Argentina es el país que más finales cosechó y que más títulos ganó: 1978, 1986 y 2022. Sumado, además, a las finales de 1990, 2014 y 2026. En el medio, además, sacó dos jugadores de clase mundial: Diego y Lionel, sumado a múltiples logros. Por eso, en medio de las inquietudes que genera la despedida del mejor deportista de todos los tiempos, hay que rescatar una de las frases de la carta: "Vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".