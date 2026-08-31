Qué significa la lapicera con la que Messi escribió la carta de su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi puso punto final a una etapa histórica con la Selección Argentina. Después de más de dos décadas como protagonista de la Albiceleste, el capitán anunció su retiro a través de una carta escrita de puño y letra, acompañada por un video que repasó algunos de los momentos más importantes de su trayectoria. La despedida estuvo cargada de emoción, recuerdos y símbolos que rápidamente despertaron la atención de los fanáticos.

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Entre las imágenes que acompañaron el mensaje hubo un detalle que no pasó inadvertido: la lapicera dorada con la que Messi escribió su carta. El objeto apareció sobre las hojas en las que el futbolista dejó plasmadas sus palabras y, casi de inmediato, generó distintas interpretaciones acerca de su posible significado y de la relación que podría tener con algunos de los momentos más importantes de su carrera con la Selección.

La teoría sobre la lapicera de Lionel Messi y el Mundial de Qatar

Una de las teorías sostiene que la lapicera podría estar relacionada con el logo del Mundial de Qatar 2022. El emblema de aquella Copa del Mundo tenía una forma particular, inspirada en elementos de la cultura árabe y en el trofeo mundialista. Sus curvas representaban las ondulaciones de las dunas del desierto y, al mismo tiempo, evocaban el número ocho y el símbolo del infinito.

El logo del Mundial de Qatar.

La posible referencia a Qatar no sería casual. Aquel Mundial marcó uno de los momentos más importantes de la carrera de Messi, ya que fue allí donde consiguió el título que había buscado durante tantos años con la Selección Argentina. El 18 de diciembre de 2022, el capitán levantó la Copa del Mundo en el estadio Lusail después de una final inolvidable frente a Francia.

La teoría vinculada a Harry Potter

La segunda teoría es todavía más llamativa y apunta directamente al universo de Harry Potter. La lapicera que utilizó Messi tiene un diseño que recuerda al Giratiempo, el objeto mágico que utiliza Hermione Granger en la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Dentro de la historia, ese artefacto permite regresar en el tiempo, una referencia que adquiere un significado especial en una despedida en la que Messi repasa más de 20 años de historia con la Selección.

Antonella celebrando su cumpleaños 37 con una fiesta temática de Harry Potter.

La conexión con Harry Potter tampoco sería completamente extraña en el entorno del futbolista. Messi y su familia han mostrado en distintas ocasiones su afinidad con la saga, por lo que la elección de una lapicera con un diseño asociado al Giratiempo podría esconder una referencia personal.