Qué es el "Giratiempo" de Harry Potter que Messi tiene en su lapicera

Lionel Messi conmocionó al mundo del fútbol al anunciar su retiro definitivo de la selección argentina. Tras más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste y habiendo alcanzado el máximo trofeo en el Mundial de Qatar 2022, el capitán decidió poner punto final a su etapa internacional. El anuncio no fue a través de un frío comunicado institucional, sino mediante una emotiva carta compartida en sus redes sociales. La noticia provocó una ola instantánea de nostalgia y agradecimiento entre millones de hinchas que celebraron cada uno de sus triunfos con la camiseta nacional.

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La lapicera dorada de Messi y el giratiempo de "Harry Potter"

En la fotografía que acompaña su despedida, un objeto en particular captó la atención: la llamativa lapicera dorada posada sobre el papel. Rápidamente, los fanáticos notaron que el diseño del bolígrafo no era casualidad. La estructura lucía anillos giratorios y un pequeño reloj de arena central que evoca de manera directa al Giratiempo, el emblemático artefacto mágico que utiliza Hermione Granger en la saga de Harry Potter.

Según la mitología de la historia, este objeto permite a su portador retroceder en el tiempo dando vueltas a sus aros. En el contexto de la despedida del astro rosarino, la elección de este accesorio cobró un significado simbólico y poético: una sutil alusión al deseo de rebobinar el reloj para revivir los momentos más brillantes, los momentos difíciles superados y las alegrías inolvidables vividas junto al conjunto nacional.

Leo Messi se despide de la selección argentina. (Crédito de foto: Roberto Schmidt)

Una carta escrita a mano en tiempos de redes sociales

El hallazgo del guiño a la saga fantástica desató una catarata de teorías, memes y comentarios de admiración en las plataformas digitales. La afición de la familia Messi por el universo de Harry Potter ya era conocida, pero integrarlo en un instante de tanta trascendencia histórica cautivó a los seguidores del fútbol y de la cultura pop.

Más allá de la curiosidad del accesorio, lo que terminó de emocionar al público fue el gesto clásico y genuino del capitán de redactar su mensaje de puño y letra. En una época dominada por las notas digitales y las declaraciones procesadas por agencias de prensa, la caligrafía personal de Messi le otorgó un matiz de cercanía e intimidad insustituible. Ver su trazo manual convirtió al anuncio en un testimonio histórico, cerrando su glorioso ciclo con la humildad y autenticidad que lo caracterizaron.