Los mejores 10 goles de Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi cerró su ciclo con la Selección Argentina después de más de dos décadas, una trayectoria en la que dejó una colección de goles que forman parte de la memoria del fútbol argentino. Desde aquel primer tanto mundialista ante Serbia y Montenegro en 2006 hasta sus últimas conquistas, el capitán construyó una historia marcada por la zurda, la gambeta, los tiros libres y una capacidad única para definir partidos.

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Elegir solamente diez resulta una tarea difícil. Messi convirtió 125 goles con la camiseta argentina y muchos de ellos tuvieron un significado especial, ya fuera por el rival, el contexto o la manera en que fueron marcados. Esta es una selección de diez de sus tantos más recordados exclusivamente con la Selección Argentina.

Los mejores 10 goles de Lionel Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi con las Copa América que ganó.

10. Serbia y Montenegro, Mundial 2006

El primero de Messi en una Copa del Mundo. Entró desde el banco y, tras una gran combinación colectiva, definió de zurda para convertirse en el argentino más joven en marcar en un Mundial.

9. México, Copa América 2007

Una de las primeras grandes muestras de su talento con la Albiceleste. Messi recibió sobre la derecha, encaró hacia el centro y sacó un zurdazo que se metió en el ángulo.

8. Irán, Mundial 2014

Cuando Argentina no encontraba el camino, Messi apareció en el tiempo agregado. Recibió cerca del área, se acomodó y sacó un zurdazo espectacular que entró junto al palo.

7. Nigeria, Mundial 2018

En Rusia, Messi controló un pase de Éver Banega, aceleró y definió con categoría ante la salida del arquero para marcar uno de los goles más celebrados de aquella Copa.

6. México, Copa América 2007

Una de las primeras grandes muestras de su talento con la Albiceleste. Messi recibió sobre la derecha, encaró hacia el centro y sacó un zurdazo que se metió en el ángulo.

5. Ecuador, Eliminatorias Sudamericanas 2018

El equipo del por entonces DT Jorge Sampaoli llegaba en un muy mal momento y necesitaba ganar para conseguir la clasificación. El genio frotó la lámpara: tres goles y clasificación para Argentina. El tercero, una obra de arte.

4. Egipto, Mundial 2026

La Selección Argentina metió una épica levantada después de estar 2 a 0 abajo en el marcador. Lo logró levantar y se impuso con gol de Messi 3-2 con un golazo para el recuerdo, que fue el último que hizo.

3. Austria, Mundial 2026

En su último Mundial, Messi volvió a dejar su sello. Convirtió de arremetida el segundo gol de su cuenta personal esa noche y sumó otro capítulo a una historia mundialista que terminó con 21 goles.

2. México, Mundial 2022

En Qatar, Argentina necesitaba romper el cero y Messi apareció desde afuera del área. Su remate bajo, potente y preciso abrió el partido y cambió la historia.

1. Francia, Mundial 2022

El segundo gol argentino fue una definición cargada de tensión. Messi apareció dentro del área después de una gran jugada colectiva y puso nuevamente a Argentina en ventaja en el tiempo suplementario. Un gol que no fue el más bonito, pero significó quedar a un paso de la Copa del Mundo.