Por qué FIFA prohíbe retirar la 10 de la camiseta de Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi cerró su histórica etapa con la Selección Argentina después de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste. El rosarino se despidió del fútbol internacional convertido en una de las máximas figuras de la historia del deporte y dejó detrás un legado difícil de igualar. Con la Argentina consiguió la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima en 2022 y el Mundial de Qatar, además de convertirse en el futbolista con más partidos y goles de la historia del seleccionado.

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Su salida también abrió un debate que va mucho más allá de lo deportivo: qué ocurrirá con la camiseta número 10 que Messi utilizó durante tantos años. Para millones de argentinos, retirar el dorsal sería una manera de homenajear al capitán y reconocer su enorme contribución a la Selección. Sin embargo, existe un impedimento reglamentario que hace que esa posibilidad no sea sencilla y que ya tuvo un antecedente relacionado con el otro mejor jugador la historia del fútbol argentino: Diego Maradona.

Qué dice la FIFA sobre retirar camisetas de las Selecciones

La razón por la que la Argentina no puede retirar definitivamente la camiseta número 10 es la normativa de la FIFA para sus competencias. El reglamento establece que las Selecciones deben asignar los números de camiseta a los futbolistas que integran sus planteles. Por esa razón, los dorsales deben mantenerse disponibles y no pueden quedar fuera de circulación de manera permanente. La medida busca preservar un sistema uniforme para todos los equipos participantes y evitar excepciones.

La postura de la FIFA no apunta específicamente contra Messi. Se trata de una regla general que el máximo organismo del fútbol internacional procura mantener para todos los seleccionados. La intención es que una tradición reglamentaria no dependa de la importancia de un jugador en particular. Permitir que Argentina retire la 10 de Messi podría abrir la puerta a que otros países soliciten el mismo tratamiento para sus grandes figuras y convertir una excepción en una práctica habitual.

Messi es un irremplazable de verdad.

El caso Maradona

Argentina ya había intentado retirar ese número en homenaje a Diego Maradona. La Asociación del Fútbol Argentino quiso que la camiseta 10 dejara de utilizarse después del retiro del histórico futbolista, pero la FIFA no permitió la modificación durante las competencias oficiales. El antecedente demuestra que el organismo mantiene una postura que trasciende a los nombres propios y que busca conservar el sistema tradicional de numeración.

El caso de Messi, de todos modos, tiene un peso especial. Durante años, la camiseta número 10 estuvo directamente asociada con su figura, sus goles, sus asistencias y los títulos que consiguió con la Selección. Ahora otro futbolista deberá vestirla y cargar con el enorme significado que adquirió durante la era del capitán.

Así, aunque el deseo de retirar la 10 de Messi pueda representar un homenaje para los hinchas argentinos, las reglas de la FIFA obligan a mantenerla disponible en las competencias internacionales. La camiseta seguirá existiendo y tendrá un nuevo dueño, pero difícilmente pierda la huella que dejó el futbolista que la convirtió en uno de los símbolos más importantes de la historia de la Selección Argentina.