Tiene 17 años, brilló en la Selección Argentina y firmó su primer contrato en el fútbol argentino

Uno de los jóvenes talentos que tienen las divisiones juveniles de la Selección Argentina firmó su primer contrato profesional en el fútbol argentino: se trata de Stephen Oscar "Kiki" Ramos, figura de la cantera de Vélez Sarsfield, quien este martes por la tarde selló su vínculo con el club. El delantero, que actualmente integra la Sexta División, fue asegurado por el 'Fortín' hasta el 31 de diciembre de 2028 semanas después de haber debutado con la Sub-17 de la 'Albiceleste'.

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La firma del contrato contó con la presencia de Fabián Berlanga, presidente de la institución de Liniers, mientras que las redes oficiales del club anunciaron el acuerdo con un mensaje dirigido al juvenil: "¡Vamos Kiki!". Además, Vélez publicó en su sitio web un repaso por la trayectoria de Ramos en las categorías inferiores bajo el título "Kiki Ramos, primera firma".

Como parte del acuerdo, el conjunto azul y blanco estableció una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares para el atacante nacido en Puerto Príncipe, Haití, y nacionalizado argentino. De esta manera, el club fijó el monto que deberá abonarse para ejecutar una eventual salida del juvenil durante la vigencia de su contrato, que se extiende hasta fines de 2028.

Acompañado por el presidente Fabián Berlanga, Ramos firmó su primer contrato profesional con el 'Fortín'.

Quién es Kiki Ramos, el crack de Haití que la rompió en la Sub 17 y espera su chance en la Mayor

El joven crack que brilla en Vélez Sarsfield nació en Puerto Príncipe el 3 de abril del 2009 y con nueve meses fue adoptado por una familia argentina después del terremoto que afectó a su país el 12 de enero del 2010. Aquel triste hecho marcó la historia del territorio haitiano para siempre ya que fue uno de los sismos más devastadores jamás visto. Kiki Ramos arribó a suelo argentino y de allí en adelante construyó un camino que puede llevarlo a lo más alto.

Con respecto a sus características, el delantero el diestro y mide 1,75 mts. La potencia física y la velocidad son dos puntos altos de su rendimiento que los explota de lleno en el "Fortín". A su vez, puede cambiar de posición ya que juega tanto de extremo (ya sea por derecha o por izquierda) como también de nueve. Estos detalles hacen que sea difícil de marcar y por eso también acumula 17 gritos en la temporada de los cuales cuatro fueron a Atlético Rafaela en un mismo partido.

El debut de "Kiki" Ramos en la Sub 17

"Kiki" tuvo su debut en un amistoso preparatorio para el Mundial de la Sub 17. El pasado 28 de julio, Argentina se impuso por 2 a 1 sobre Ecuador gracias a los goles de Benjamín Vallejo y Facundo Salinas, ambos futbolistas de Vélez. El descuento de la 'Tri' fue obra de Mateo Villanueva. Pero los flashes se los llevó Ramos, que tiene la ilusión de jugar el torneo de la categoría.

La Copa del Mundo Sub 17 se disputará entre noviembre y diciembre en Qatar con un formato de 48 selecciones, al igual que la competición de mayores. Argentina integrará el Grupo C junto a Dinamarca, Mozambique y Australia. Y "Kiki" sueña con seguir demostrando su talento como una de las grandes nuevas joyas del fútbol de este país.