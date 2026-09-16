Tras su retiro de la Selección, Lionel Messi lanzó su nuevo perfume: cuánto cuesta y en qué otros negocios invierte su fortuna

El ídolo de la Selección Argentina anunció el nuevo lanzamiento de su línea de perfumes.

El 31 de agosto de 2026, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina, aunque continúa su carrera como futbolista en el Inter Miami. A la par, el astro rosarino sigue fortaleciendo su faceta empresarial con el lanzamiento de una nueva fragancia dentro de su línea personal de perfumes.

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La nueva creación bautizada como MESSI NIGHT Eau de Parfum ya se encuentra a la venta en las principales perfumerías del mundo. Messi presentó el producto a través de sus redes sociales, describiéndolo como "una nueva fragancia inspirada en sentirse seguro, ser fiel a uno mismo y estar preparado para lo que venga".

¿Cuánto cuesta el nuevo perfume MESSI NIGHT y cuándo llega a la Argentina?

Si bien no se confirmó el precio oficial para Argentina, en el mercado internacional el perfume ronda los 53 dólares, lo que podría implicar un valor cercano a los 80 mil pesos argentinos, similar al precio de sus anteriores lanzamientos.

Más allá de su carrera deportiva, Messi diversificó sus inversiones en sectores como hotelería, gastronomía, desarrollos inmobiliarios, indumentaria, bebidas y acuerdos con marcas internacionales, además de los perfumes. Se calcula que estas iniciativas aumentaron su patrimonio hasta superar los 1.000 millones de dólares.

Messi lanzó una nueva fragancia de su línea de perfumes y ya está a la venta.

¿Cuáles son las principales empresas y hoteles de Lionel Messi?

Un pilar importante en sus negocios es el mercado hotelero de alta gama. La cadena Messi Hotels (MiM) cuenta con seis establecimientos que ahora opera la firma española Meliá Hotels International. Entre ellos se destacan el Hotel MiM Sitges, a 40 minutos de Barcelona, y el Hotel MiM Baqueira, en la estación de esquí Baqueira Beret, además de ubicaciones en Mallorca, Cádiz y Andorra.

Otros proyectos empresariales de Lionel Messi

En Argentina, Messi se asoció con Ángel Di María para desarrollar Carrasco M, un proyecto residencial de lujo frente al río Paraná en Rosario, con 24 unidades y una inversión estimada en 7 millones de dólares.

Dentro del Inter Miami, Messi no solo juega, sino que también firmó en 2023 un contrato que le permite adquirir hasta un 10% de participación en la propiedad del club. Su regreso a los entrenamientos fue celebrado por el equipo, que escribió en Instagram: "Las llegadas se sienten diferente hoy".

En 2025, junto a Luis Suárez, fundó el Deportivo LSM en Uruguay y, en 2026, concretó la compra del club catalán UE Cornellà, que compite en España, ampliando así su presencia en el fútbol desde el ámbito empresarial.

Milanesas, bebidas y vino: la diversificación de la marca

La gastronomía también forma parte de su portafolio. En 2025, se convirtió en socio de la cadena argentina El Club de la Milanesa, que planea expandirse hacia Europa con nuevos locales en Cataluña y Argentina y una planta industrial en Tigre.

Además, Messi incursionó en el mercado de bebidas con la marca de hidratantes Más+ y su línea de vinos L10 Wines. Complementa su oferta con The Messi Store, dedicada a productos vinculados a su imagen personal.