La AFA confirmó cuando será el último partido de Lionel Messi en la Selección Argentina

El próximo 6 de octubre será un día histórico para el fútbol argentino. El mejor jugador de la historia, Lionel Messi, disputará su partido de despedida con la selección nacional en el estadio Monumental. La Selección Argentina tendrá tres partidos pero el último será ante Benin y allí será el último encuentro del crack.

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Este encuentro será parte de una serie de tres amistosos que la albiceleste jugará como local a finales de septiembre y principios de octubre. El calendario arranca el 30 de septiembre en Córdoba, enfrentando a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, seguido por un duelo contra Burkina Faso el 3 de octubre, y cerrando con el partido frente a Benín el 6 en el Monumental.

Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso también estarán presentes en el último partido, que promete ser una verdadera fiesta para los hinchas. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aseguró que Messi "tendrá la despedida que se merece" y confirmó que estarán presentes los campeones del mundo que participaron del Mundial de Qatar.

Estos amistosos marcarán la primera actuación oficial del equipo nacional tras obtener el segundo puesto en la Copa del Mundo. Además, será la penúltima convocatoria del técnico Lionel Scaloni antes de que finalice su contrato, lo que suma un condimento especial a esta serie de partidos.

La despedida de Messi no solo es un evento deportivo, sino también un momento de gran emoción para todos los argentinos que siguieron la carrera del mejor jugador del mundo. La expectativa crece y los fanáticos ya se preparan para vivir una jornada inolvidable en el Monumental.