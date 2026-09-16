Cuántos títulos tiene Lionel Messi en su carrera: uno por uno, todos los que ganó.

Lionel Messi construyó un legado enorme a lo largo de una carrera que lo llevó a conquistar títulos en Barcelona, París, Miami y con la Selección Argentina. El rosarino se convirtió en protagonista de algunas de las páginas más importantes de la historia del fútbol y consiguió trofeos en prácticamente todos los escenarios en los que compitió. Y se sienta en la mesa de los mejores jugadores de todos los tiempos junto a Maradona y Pelé.

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Su conquista más reciente llegó con Inter Miami durante 2025, cuando levantó la MLS Cup. De esta manera, Messi alcanzó los 47 títulos en su carrera profesional. Una carrera repleto de grandes éxitos, en donde el momento más preciado fue sin duda alguna la consagración en la Copa del Mundo 2022. A continuación, el repaso, uno por uno, de todos los trofeos que ganó la Pulga con sus clubes y con la camiseta de la Argentina.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi y cuáles ganó?

Lionel Messi ganó 47 títulos: seis con la Selección Argentina, 35 con Barcelona, tres con París Saint-Germain y tres con Inter Miami. Su palmarés comenzó en 2005, con el Mundial Sub-20, y continuó durante más de dos décadas hasta la consagración en la MLS Cup 2025.

Los 47 títulos de Lionel Messi, uno por uno

Con la Selección Argentina — 6 títulos

Mundial Sub-20: 2005.

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos: Pekín 2008.

Copa América: 2021.

Finalissima: 2022.

Mundial: Qatar 2022.

Copa América: 2024.

Con Barcelona — 35 títulos

Champions League: 2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15.

LaLiga: 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 y 2018/19.

Copa del Rey: 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 y 2020/21.

Mundial de Clubes: 2009, 2011 y 2015.

Supercopa de Europa: 2009/10, 2011/12 y 2015/16.

Supercopa de España: 2005/06, 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17 y 2018/19.

Con PSG — 3 títulos

Ligue 1: 2021/22 y 2022/23.

Supercopa de Francia: 2022/23.

Con Inter Miami — 3 títulos

Leagues Cup: 2023.

Supporters' Shield: 2024.

MLS Cup: 2025.

Los títulos de Messi con la Selección Argentina

El recorrido de Messi con la Selección tuvo un capítulo especial a partir de 2021, cuando finalmente consiguió su primer título con la Mayor al conquistar la Copa América en el Maracaná frente a Brasil. Un año después llegó la Finalissima ante Italia y, en diciembre de 2022, el trofeo más buscado: el Mundial de Qatar, ganado ante Francia por penales en una final histórica.

Leo Messi inolvidable.

En 2024 volvió a celebrar con Argentina al conquistar la Copa América disputada en Estados Unidos. Antes, en sus comienzos con las selecciones juveniles, había ganado el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Messi y sus títulos en Inter Miami

En Estados Unidos, Messi levantó tres trofeos. El primero fue la Leagues Cup 2023, torneo en el que marcó 10 goles en seis partidos. En 2024 llegó el Supporters' Shield, después de que Inter Miami estableciera un récord de 74 puntos durante la temporada regular. Finalmente, en 2025 consiguió la MLS Cup. Inter Miami derrotó a Vancouver Whitecaps en la definición y Messi volvió a levantar un trofeo para ampliar un palmarés que ya cuenta con 47 conquistas.