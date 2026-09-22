Volvió la Selección Argentina: emoción por Messi, mix en los amistosos y expectativa por el futuro de Scaloni

La Selección Argentina volvió al país, después del subcampeonato en el Mundial 2026, y ya se entrena otra vez en el predio de Ezeiza de la mano de Lionel Scaloni. Con casi todos los jugadores ya a disposición, el director técnico comanda la primera práctica el martes 22 de septiembre desde las 10. Sin embargo, en esta oportunidad no interesa tanto la cuestión deportiva en sí, sino más bien la prueba final que será la despedida definitiva del capitán Lionel Messi el martes 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental de River Plate.

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La AFA ya comunicó la agenda oficial para la "Albiceleste" de cara a esta fecha FIFA extendida, ya que durará cinco días más de lo que se extendía anteriormente y será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, inclusive. Además, en vez de dos compromisos habrá tres: ante Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba (con aforo reducido por la sanción de la FIFA), contra Burkina Faso el sábado 3 de octubre en Buenos Aires (Monumental o Bombonera) y versus Benín el martes 6 en la cancha del "Millonario".

El martes 29 de septiembre, desde las 14.15, Scaloni brindará su habitual conferencia de prensa extensa en la sala del predio de Ezeiza, aunque todo indica que no dará mayores precisiones acerca de su futuro. Uno de los mejores técnicos de la historia del combinado nacional será consultado por su continuidad en el cargo o no camino a la Copa del Mundo del 2030, a la que Argentina ya está clasificada porque será anfitriona de al menos un partido en la fase de grupos, al igual que Uruguay y Paraguay.

El contrato del santafesino vencerá el 30 de diciembre del 2026 y ya tiene una propuesta sobre la mesa por parte de la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia para renovar el convenio por cuatro temporadas. Lejos de decidirlo ahora, Scaloni responderá seguramente que ahora la prioridad pasa por despedir a Messi como se merece y trabajar con los juveniles que puedan aportarle soluciones al equipo a futuro, más allá de quién sea el DT. Ya será el tiempo, más adelante, de anunciar su renovación o no al mando del Seleccionado.

Todo indica que habrá un "mix" en los primeros dos encuentros entre los consagrados y los jóvenes. En tanto, la mejor formación posible saldrá a la cancha frente a Benín para el multitudinario adiós al mejor futbolista de todos los tiempos en el Monumental.

La Selección Argentina está lista para despedir a Messi en un día histórico.

La agenda oficial de la Selección Argentina rumbo a la despedida de Messi

La información brindada por la AFA indica que "los convocados por Scaloni comenzarán a arribar al país este fin de semana luego de los compromisos con sus clubes. El plantel iniciará los trabajos grupales en el Predio Lionel A. Messi, el martes 22 de septiembre".

Cronograma de actividades:

Martes 22 de septiembre

10.00 Entrenamiento (cerrado).

Miércoles 23 de septiembre

10.00 Entrenamiento.

Jueves 24 de septiembre



10.30 Entrenamiento (últimos 15 minutos abiertos a los medios acreditados por AFA de manera anual).

Viernes 25 de septiembre

10.00 Entrenamiento.

Sábado 26 de septiembre

10.00 Entrenamiento.







Lunes 28 de septiembre



16.00 Entrenamiento (primeros 30 minutos abiertos a los medios acreditados por AFA de manera anual).







Martes 29 de septiembre



14.15 Conferencia Lionel Scaloni.



15.30 Entrenamiento (primeros 15 minutos abiertos a los medios acreditados por AFA de manera anual).

La lista de convocados de la Selección Argentina contra Bolivia, Burkina Faso y Benín

Arqueros

Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa).

(Aston Villa). Gerónimo Rulli (Manchester City).

(Manchester City). Juan Musso (Atlético de Madrid).

(Atlético de Madrid). Santiago Beltrán (River).

Defensores

Cristian "Cuti" Romero (Atlético de Madrid).

(Atlético de Madrid). Lisandro Martínez (Manchester United).

(Manchester United). Leonardo Balerdi (Roma).

(Roma). Nicolás Tagliafico (Lyon).

(Lyon). Valentín Barco (Chelsea).

(Chelsea). Juan Foyth (Villarreal).

(Villarreal). Agustín Giay (Palmeiras).

(Palmeiras). Román Vega (Zenit).

(Zenit). Valentín Gómez (Betis).

(Betis). Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata).

(Estudiantes de La Plata). Tobías Andrada (River).

(River). Nicolás Otamendi (River) – Citado únicamente para el partido despedida ante Benín, que también será su propio adiós.

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City).

(Manchester City). Alexis Mac Allister (Liverpool).

(Liverpool). Exequiel Palacios (Ipswich Town).

(Ipswich Town). Nico Paz (Como).

(Como). Ezequiel "Equi" Fernández (Bayer Leverkusen).

(Bayer Leverkusen). Santiago Simón (Toluca).

(Toluca). Rodrigo De Paul (Inter Miami) – Disponible únicamente ante Benín.

(Inter Miami) – Disponible únicamente ante Benín. Giovani Lo Celso (Betis) – Disponible únicamente ante Benín.

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami) - Se sumará recién para el último partido ante Benín.

(Inter Miami) - Se sumará recién para el último partido ante Benín. Lautaro Martínez (Inter de Milán).

(Inter de Milán). Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

(Atlético de Madrid). Franco Mastantuono (Fiorentina).

(Fiorentina). Matías Soulé (Roma).

(Roma). Gianluca Prestianni (Benfica).

(Benfica). Santiago Castro (Roma).

(Roma). Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

(Atlético de Madrid). Leonel Flores (Boca).

(Boca). Thiago Almada (River) – Suspendido para el primer partido.

* Los jugadores suspendidos o fuera por decisión técnica como Leandro Paredes, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa no forman parte de los partidos competitivos de la lista, aunque algunos campeones del mundo asistirán como invitados especiales al homenaje final a Messi.