Los 8 títulos por año en el fútbol argentino desde 2027: uno por uno y cómo se clasifica

Uno por uno, los cambios que se aprobaron en AFA en los torneos para el 2027.

Las dirigencias de los clubes de la Primera división del fútbol argentino aprobaron en la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia que, a partir del 2027, habrá un nuevo torneo: la Recopa de Campeones. Luego de la reunión del Comité Ejecutivo y la firma general al respecto, ahora ya serán ocho títulos los que estarán en juego a nivel nacional desde la próxima temporada, sin tener en cuenta los certámenes internacionales. Bien vale la pena, entonces, desmenuzar cuáles son, cómo se llaman y cómo se clasifica a cada uno.

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Los 8 títulos en juego en la Primera del fútbol argentino desde 2027

Torneo Apertura y Torneo Clausura: competencias cortas disputadas en dos zonas (A y B) con un interzonal (por sorteo) y un clásico, donde los clasificados avanzan a fases de eliminación directa desde octavos hasta la final. Luego, se disputarán los cuartos, las semifinales y la final. Todas las instancias de playoffs serán a partido único, las dos primeras de ellas en la cancha del equipo mejor ubicado en la etapa regular y las dos últimas a encuentro único.

Campeón de Liga (tabla anual): Otorgado al equipo que acumule la mayor cantidad de puntos en la fase regular combinando ambos torneos cortos.

Copa Argentina: Certamen federal de eliminación directa a partido único con participación de clubes de todas las categorías.

Trofeo de Campeones: Partido único entre los ganadores del Apertura y el Clausura.

Supercopa Argentina: Encuentro entre el campeón del Trofeo de Campeones y el ganador de la Copa Argentina.

Supercopa Internacional: Enfrenta al campeón de Liga de la tabla anual contra el vencedor del Trofeo de Campeones.

Recopa de Campeones: Nuevo formato triangular que reúne a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

Todos los torneos que habrá en el fútbol argentino en 2027.

¿Qué pasa si se repite el equipo campeón del algún torneo?

1. Trofeo de Campeones (Apertura vs. Clausura):

Si un mismo equipo gana tanto el Torneo Apertura como el Torneo Clausura, el reglamento histórico para este tipo de definiciones (y que se mantiene para evitar que la estrella quede vacante) indica que el bicampeón deberá disputar el Trofeo de Campeones contra el ganador de un partido desempate entre los dos subcampeones de ambos torneos cortos.

2. Copas de un solo partido (Supercopa Argentina y Supercopa Internacional):

Supercopa Argentina: La juegan el campeón del Trofeo de Campeones y el de la Copa Argentina. Si un mismo club gana ambos torneos, su rival en la Supercopa será el subcampeón de la Copa Argentina .

La juegan el campeón del Trofeo de Campeones y el de la Copa Argentina. Si un mismo club gana ambos torneos, su rival en la Supercopa será el . Supercopa Internacional: Enfrenta al Campeón de Liga (Tabla Anual) y al ganador del Trofeo de Campeones. Si es el mismo club, el cupo se traslada al segundo de la tabla anual.

3. La nueva Recopa de Campeones (triangular):

Para el nuevo torneo de tres equipos (Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional), la AFA diseñó una escala de descarte muy específica en caso de éxitos repetidos:

Primer filtro: Si el campeón de la Copa Argentina es el mismo que el de la Supercopa Argentina, el lugar vacante lo ocupa el subcampeón de la Supercopa Argentina. Segundo filtro: Si el ganador de la Supercopa Internacional también está repetido con alguno de los anteriores, su plaza pasa directamente al subcampeón de la Supercopa Internacional. Tercer filtro: Si el dominio de un equipo es absoluto y todavía se necesita completar el triangular, el último lugar disponible queda para el subcampeón de la Copa Argentina.

Los cambios en los playoffs del Apertura y Clausura

La AFA también resolvió modificar el escenario de las instancias decisivas de los dos torneos principales de Primera División. Desde 2027, tanto las semifinales como la final del Torneo Apertura y del Torneo Clausura se disputarán en estadios neutrales, ya no en la cancha del mejor ubicado en la etapa regular. Sin embargo, no habrá una modificación completa del criterio utilizado para definir los partidos de eliminación directa: el tiempo suplementario seguirá vigente desde los octavos de final.

La AFA también quiere modificar el cierre del mercado de pases

El mercado de pases fue otro de los temas tratados por el Comité Ejecutivo. En ese punto, apareció la intención de modificar la fecha de cierre del período de transferencias para intentar acercarla a los calendarios que manejan otros países de la región.

La propuesta consiste en “equiparar y asemejar las fechas de cierre del libro de pases con los mercados de la región”, tomando como referencia especialmente el ámbito de Conmebol. La cuestión tiene una importancia particular para el fútbol argentino debido a la cantidad de jugadores que emigran hacia otros mercados sudamericanos, aunque esta cuestión no se ha aprobado todavía.