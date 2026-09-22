Boca pasó a cuartos de Copa Argentina: por qué el Tribunal falló a favor ante Vélez

Boca Juniors está oficialmente en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, después del fallo del Tribunal de Disciplina tras el escándalo en el que estuvo involucrado en el partido frente a Vélez Sarsfield por los octavos. Si bien el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena pasó por penales tras empatar 0 a 0 en los 90 minutos, el "Fortín" hizo el reclamo por la inclusión de seis extranjeros para el encuentro, cuando sólo está permitido que sean cinco por el reglamento del certamen.

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Sin embargo, los de Liniers se quedaron con las manos vacías tras la decisión de la entidad. Solamente habrá una sanción económica para la entidad "azul y oro", que de esta manera chocará con Racing. Todo indica que dicho compromiso será el domingo 27 de septiembre desde las 17 en la cancha de Rosario Central.

Boca oficialmente a cuartos de la Copa Argentina: el fallo a favor del Xeneize

Cuándo vuelve a jugar Boca por la Copa Argentina

Con la clasificación consumada a cuartos de final, ahora el "Xeneize" se verá las caras con Racing el domingo 27 de septiembre por un lugar en la semifinal del certamen. Todo indica que el cotejo tendrá lugar en el Estadio Gigante de Arroyito, casa de Rosario Central, con horario todavía a determinar.

El ganador se verá las caras con Banfield, que recientemente eliminó a Deportivo Riestra por penales; mientras que la otra llave tiene a Atlético Tucumán esperando por Platense o Estudiantes de La Plata, que se enfrentarán el último fin de semana del mes de septiembre. La transmisión de todos los encuentros estará a cargo de la pantalla de TyC Sports.

El antecedente que favoreció a Boca

El Tribunal también podría analizar un antecedente ocurrido en el fútbol argentino en 2015. En aquella oportunidad, Arsenal le ganó 3-0 a Newell's, pero el conjunto rosarino reclamó por la inclusión de Leandro Godoy, un juvenil que había sido expulsado previamente en un partido de Reserva.

En primera instancia, el Tribunal de Disciplina le quitó los tres puntos a Arsenal y se los otorgó a Newell's. Sin embargo, el club de Sarandí apeló y consiguió recuperar las unidades en el Tribunal de Apelaciones. El organismo de segunda instancia entendió que no correspondía aplicar una sanción de semejante magnitud cuando el club que presentó el reclamo conocía antes del partido la situación del futbolista y no había realizado una advertencia previa. Ese antecedente podría convertirse en una herramienta para la defensa de Boca si el Tribunal debe analizar la posibilidad de quitarle la clasificación.