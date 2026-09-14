La FIFA confirmó su posición sobre el partido de Boca y Vélez en la Copa Argentina: el caso testigo

La FIFA desestimó el pedido de eliminación formulado por Vélez Sarsfield contra Boca Juniors al considerar que la inclusión de seis extranjeros fue un error involuntario. Ante la consulta de AFA, el organismo internacional sugirió resolver el caso mediante una sanción económica, tomando como precedente el reciente fallo entre Lanús y Belgrano.

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La Asociación del Fútbol Argentino decidió elevar el caso a la FIFA para que se pronunciara. El periodista Germán García Grova en TyC Sports aseguró que "el caso Boca-Vélez llegó a ser consulta con el cuerpo de letrados de FIFA. Le mandaron el expediente y en FIFA dijeron que es excesivo el pedido de eliminación por un error involuntario". El problema para Vélez es que recientemente se tomó una decisión sobre un partido entre Lanús y Belgrano en el fútbol femenino. En aquella ocasión, Lanús solicitó cambiar el resultado tras una infracción de Belgrano por realizar seis cambios, pero la AFA desestimó la petición y mantuvo el resultado original. Sin embargo, sancionó a Belgrano con una multa económica.

En concreto, la AFA resolvió «rechazar el encuadre de dicha infracción como “alineación indebida” en los términos del artículo 18 del Código Disciplinario. Y, en consecuencia, rechazar la pretensión del Club Atlético Lanús de que se le adjudique el partido, manteniéndose el resultado obtenido en el terreno de juego: Club Atlético Belgrano de Córdoba 3 – Club Atlético Lanús 1". Además, aplicó una multa de 200 unidades de valor económico a Belgrano. En ese sentido, García Grova señaló que este precedente podría influir en la decisión final del Tribunal de Disciplina respecto al caso Boca-Vélez. "Alguien me dijo tomate esto como ejemplo, porque la sanción va a ser por este lado. Es lo que la mayoría del Tribunal de Disciplina le va a decir a Vélez", comentó el periodista.

Por su parte, desde Vélez mantienen firme su postura y apelan al artículo 18 del reglamento. Un dirigente del Fortín afirmó que «El Tribunal de Disciplina analiza lo que presentamos. El artículo 18 tiene un apartado que dice que el equipo debe ser sancionado con la derrota. El artículo es muy claro, no hay ningún gris"