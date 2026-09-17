Inesperado fenómeno en Brasil con Juan Román Riquelme: la increíble cifra del censo que impacta a todo Boca

El apellido del presidente de Boca es uno que se repite de gran manera entre los nacidos entre el 2000 y 2009.

La pasión por el fútbol se puede explicar de muchísimas maneras, pero hay una forma que queda grabada para siempre y mucho más cuando se trata de ponerle el nombre de un jugador a un pequeño o pequeña. Esto sucede en Brasil, donde, de acuerdo con un censo, se registró que más de 25 mil chicos y chicas llevan el apellido de Riquelme como nombre principal. A pesar de no haber jugado allí, el exnúmero 10 de Boca sigue siendo un fenómeno deportivo enorme.

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"Estoy con Juan Román Riquelme, uno de los mayores nombres del fútbol sudamericano. El censo brasileño mostró que 30.000 niños llevan el nombre de Riquelme", expresó el periodista brasileño. A diferencia de otros casos, un censo llevado a cabo para conocer las condiciones de vida, pero más que nada la cantidad de personas que habitan en Brasil, expuso un hecho bastante particular y que se encuentra vinculado de manera directa con el fútbol.

"Mucha alegría. Yo amo el fútbol y siento mucha admiración por los futbolistas brasileños. Que los padres y las madres hayan decidido ponerles a sus hijos mi nombre me da mucha felicidad", señaló Román con su clásica humildad que lo caracteriza. Y le dejó un mensaje más que especial a los hinchas que decidieron rendirle un homenaje con algo tan especial como es la elección del nombre de un niño.

"Brasil es un país que ama el fútbol, adora el fútbol como nosotros. Sentimos mucho amor como los brasileños y que un papá o una mamá le quiera poner mi nombre a sus hijos para mí es demasiado. Yo quisiera conocer a los 30.000 para darles un beso y un abrazo. Solamente decirles gracias, es un momento de mucha felicidad para mí". Para tomar dimensión, la cantidad de personas podría llenar la mitad de la Bombonera en su capacidad actual. No hay dudas de que se trata de algo único y generado por un jugador que marcó una época cada vez que pisaba un campo de juego.

Además del dato mencionado, se desprende que hay 25.942 personas que se llaman Juan Román Riquelme y que se encuentran dispersas en distintas partes de Brasil. Mientras que 5.742 llevan el nombre con alguna variante que puede ir desde Rikelme hasta Rykelme. No hay dudas de que el fanatismo es enorme.

Boca debe regresar a Brasil

De acuerdo con el calendario que se expone en la Copa Sudamericana, Boca se encuentra clasificado a la semifinal después de haberle ganado 2-1 a San Pablo en el resultado global. Esto no solo le permite seguir con vida en el certamen, sino que deberá regresar a dicho país a mediados de octubre para cruzarse con Vasco da Gama, que le ganó a Independiente Santa Fe. Hay que recordar que dicha llave contaba con la presencia de River, pero el conjunto dirigido por Eduardo Coudet quedó eliminado en el Monumental frente a la escuadra colombiana.