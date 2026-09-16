Dos jugadores que forman parte de Vasco da Gama en algún momento estuvieron en el radar de Boca Juniors pero el "Xeneize" nunca los cerró. Si bien Juan Román Riquelme estuvo muy cerca de contratarlos, las negociaciones no llegaron a buen puerto y optaron por otros refuerzos en los dos mercados de pases. El equipo brasileño que será rival en la semifinal de la Copa Sudamericana sí avanzó por ellos y ahora el elenco de La Ribera los tendrá enfrente por un lugar en la final del torneo continental.

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Los dos jugadores que Boca no cerró y serán rivales en la semifinal de la Sudamericana con Vasco da Gama

El primero de ellos fue Marino Hinestroza, extremo colombiano que se desempeñaba en Atlético Nacional de su país y tenía serias intenciones de jugar en Boca. Sin embargo, los desentendimientos económicos, los cambios en las condiciones del acuerdo y el interés del conjunto brasileño terminaron con ese objetivo el pasado mes de febrero. De esta manera, se unió al club de Río de Janeiro donde suma minutos en cancha pero no es determinante.

Marino Hinestroza no llegó a Boca y será rival con Vasco da Gama

El otro caso es el de Alan Lescano, quien recientemente arribó al Vasco da Gama proveniente de Argentinos Juniors. Si bien existieron contactos con su representante por parte de la dirigencia de Boca, nunca llegaron a cerrarlo y apareció el equipo brasileño para llevárselo. "A mí nunca me llamaron, sí se comunicaron con mí representante y no lo voy a negar", aseveró el propio jugador cuando pertenecía al "Bicho" de La Paternal acerca del avance del "Xeneize" para contratarlo.

Alan Lescano no llegó a Boca y ahora será rival con Vasco da Gama en la Copa Sudamericana

Cuánto iba a pagar Boca por Hinestroza y Lescano, los dos que enfrentará en Vasco da Gama

En cuanto al extremo colombiano, todo estaba acordado para que el "Xeneize" desembolse un total de 5 millones de dólares. Luego de varias semanas la negociación se cayó y apareció Vasco da Gama, que pagó 6 millones por el futbolista. En el caso de Lescano la situación es similiar ya que Boca ofertó 4 millones y medio, pero el conjunto de Río de Janeiro se lo llevó por 7 millones y medio más un millón y medio con ciertos objetivos a cumplir.

De esta manera, Juan Román Riquelme y compañía no sumaron a los mencionados futbolistas, pero igualmente reforzaron el plantel que hoy da pelea en el Torneo Clausura, está en cuartos de final de la Copa Argentina y en la semifinal de la Sudamericana. Claro que, esta vez tendrá enfrente a ambos jugadores que estuvieron muy cerca pero nunca llegaron.

Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca y Vasco da Gama

El duelo de ida tendrá lugar en La Bombonera en la semana del miércoles 14 de octubre, mientras que la vuelta será en Brasil una semana después. Un dato no menor es que elenco brasileño no podrá jugar en su cancha porque no superan el mínimo de capacidad exigida por la Conmebol de 30.000 personas. Con respecto al posible rival en la final, Santos ganó 2 a 0 en la ida y definirá con Atlético Mineiro este miércoles 16 de septiembre, mientras que Cienciano de Perú hizo lo propio con Montevideo City Torque de Uruguay y jugarán este jueves la vuelta.