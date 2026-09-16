Los puntajes de Boca vs Sao Paulo: uno por uno de los jugadores en la clasificación por Copa Sudamerican

Los puntajes de la clasificación de Boca a semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors logró el objetivo en su visita a Sao Paulo en el Morumbí, empató 1 a 1 y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Con un resultado de 2 a 1 en el global, el 'Xeneize' estiró la ventaja gracias al tanto de Leandro Lozano y supo aguantar la ventaja a pesar del descuento del cuadro brasileño sobre el final del encuentro.

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Vasco da Gama eliminó a Santa Fe y espera en la siguiente instancia. Por otro lado, Atlético Mineiro, Cienciano, City Torque y Santos se enfrentan en los cuartos de final con la ilusión intacta de meterse entre los cuatro mejores.

Los puntajes de la clasificación de Boca ante Sao Paulo en el Morumbí

Álvaro Montero (7): tuvo una atajada clarísima en el primer tiempo para aguantar el empate y se mostró seguro en los minutos finales. No tuvo responsabilidad en el tanto del conjunto brasileño.

Lautaro Blanco (6): se lo vio muy seguro en los minutos finales para aguantar el empate y logró mostrar algunos detalles de buen juego durante el partido.

Facundo Herrera (6.5): perdió la marca de Santos en el gol de Sao Paulo pero cerró un buen partido en líneas generales. Muy sólido en la marca.

Lautaro Di Lollo (5): no estuvo tan fino como su compañero de dupla central.

Leandro Lozano (7): autor de un gol fundamental para aumentar la ventaja en la serie y encaminar la clasificación a semifinales. Una de las figuras de los dirigidos por Arruabarrena en Brasil.

Leandro Paredes (7): una vez más, manejó los tiempos del equipo con la pelota y demostró carácter para sostener el resultado y la clasificación. Líder de un Boca que se ilusiona con un nuevo certamen continental.

Milton Delgado (6): regular partido del joven volante en su regreso a las canchas. Salió reemplazado en los minutos finales del partido.

Santiago Ascacibar (5): se mostró correcto pero no destacó. Por momentos, le costó asociarse en el juego colectivo junto al resto de sus compañeros.

Alan Velasco (5): alternó buenas y malas pero le faltó intensidad para resolver las ocasiones de cara al arco rival.

Miguel Merentiel (5): otro futbolista de partido discreto, no pudo asociarse con Flores y tampoco tuvo la claridad las jugadas de peligro que generó Boca.

Leonel Flores (5): el joven delantero del 'Xeneize' mostró algunos destellos pero no pudo demostrar su habitual desequilibrio en ataque. Aún así, fue fundamental en la asistencia a Lozano para el gol que abrió el marcador.

Tomás Belmonte (5): ingresó desde el banco de suplentes en el último cuarto de hora y colaboró con la tarea defensiva para sostener el resultado a favor, sin mayores intervenciones en esos minutos.

Ángel Romero (4): casi no tuvo la pelota y se vio obligado a sumarse al bloque defensivo en los minutos finales del juego. Cometió una falta de amonestación sobre el cierre, con el partido 1-1, que podría haber significado el segundo tanto de Sao Paulo.

Sebastián Villa (3): muy errático en las pocas posesiones que tuvo desde su ingreso al terreno de juego.

Enner Valencia (-): ingresó sobre el final y prácticamente no tuvo participación en el juego.