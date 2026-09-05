Juan Román Riquelme respondió al reclamo de Vélez Sarsfield por la Copa Argentina y defendió la clasificación de Boca Juniors ante el Fortín.

Juan Román Riquelme rompió el silencio después del reclamo formal que Vélez Sarsfield presentó ante la AFA por el partido de octavos de final de la Copa Argentina frente a Boca Juniors. El presidente xeneize aseguró que su equipo ganó merecidamente por penales, cuestionó el clima de tensión alrededor de los árbitros y el VAR y adelantó cuál será la postura del club.

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La eliminación de Vélez ante Boca por la Copa Argentina abrió una fuerte polémica y discusión fuera de la cancha. El "Fortín" presentó un pedido formal ante la AFA para impugnar el encuentro y solicitar que se le otorgue la clasificación a la siguiente instancia debido a un supuesto mal uso de jugadores extranjeros en la planilla.

En ese contexto, Riquelme fue consultado por la presentación del club de Liniers antes del partido que Boca debía disputar ante Gimnasia de Mendoza por el Clausura. “No vi el comunicado de Vélez. Sé que publicaron algo. Boca ganó merecidamente el miércoles, hizo un gran partido y fue superior a su rival”, sostuvo el presidente de Boca en diálogo con ESPN.

Sobre el final, el presidente de Boca insistió con una idea que atravesó toda su declaración: los resultados deben definirse dentro del campo de juego. “Los partidos se ganan dentro de la cancha. Boca lo ganó claramente. Lo podríamos haber perdido con el penal, pero ahí tenemos que buscar otra cosa”, sostuvo.

Y, en el mismo sentido, el ídolo de Boca apeló a una defensa de su manera de entender el deporte: “Yo amo al fútbol: es deporte, se gana jugando a la pelota y Boca ganó merecidamente”.

Riquelme aprovechó además para cuestionar el nivel de tensión que rodea actualmente al fútbol argentino, especialmente por las discusiones vinculadas con los arbitrajes y el VAR.

“Estamos viviendo un momento de mucho nervio: cada partido se termina con mucho nervio. Los árbitros están siendo bastante golpeados en cada partido, y el VAR también. Parece que estamos en ese camino. Queremos trasladar puro nervio”, afirmó.

El penal que tuvo Vélez y la comparación con Lanús

Riquelme también puso el foco en el penal que tuvo Vélez durante el partido y que pudo haber cambiado completamente el desenlace de la serie. “Vélez el otro día tuvo una oportunidad muy clara con el penal: si ganaba con ese penal iba a ser injusto, pero Boca ganó merecidamente y hoy tenemos que hablar de otra cosa”, señaló.

La referencia apuntó directamente a una de las situaciones que más polémica generó después de la clasificación de Boca por la vía de los penales.

El presidente de Boca también recordó lo sucedido en otro encuentro reciente del equipo y apuntó contra la atención que reciben las decisiones arbitrales. “Lanús mereció ganar contra nosotros, pero se habló todo el día del árbitro, del VAR y del tema de Flores. El miércoles Boca fue muy superior a su rival y ganó merecidamente”, expresó.

Para Riquelme, el resultado ante Vélez debe analizarse principalmente desde el desarrollo del partido y no a partir de las polémicas que pudieron producirse durante los 90 minutos. El dirigente volvió a remarcar que el Xeneize tuvo méritos suficientes para avanzar en la Copa Argentina.

Riquelme habló de la polémica con Leandro Paredes

Uno de los momentos a los que hizo referencia Riquelme fue una acción en la que un jugador de Vélez pudo haber terminado sobre el tobillo de Leandro Paredes. “Tuvimos la suerte de que el jugador de Vélez no se le cayera encima del tobillo a Paredes, porque hoy estaríamos todos tristes porque estaría lesionado. Para mí era roja”, afirmó.

El presidente de Boca consideró llamativo que esa jugada no hubiera tenido la misma repercusión que otras acciones protagonizadas por futbolistas del Xeneize. “No sé quién fue, pero no se habló nada. Cuando pasa en contra de Boca no se habla nada. Sabemos que la comunicación es así”, manifestó.

Qué hará Boca frente al reclamo de Vélez

Ante la presentación formal del Fortín, Riquelme evitó adelantar una estrategia pública y explicó que el asunto será analizado por los abogados de la institución. “Nosotros hacemos lo normal, tenemos que pensar en el partido que tenemos. Los abogados mirarán eso”, aseguró.

De esta manera, Boca espera la evolución del reclamo mientras mantiene el foco puesto en su calendario deportivo.

Riquelme también anticipó que, si la clasificación ante Vélez queda firme, el próximo rival de Boca en la Copa Argentina será Racing. “Después nos tocará Racing, va a ser duro. Tiene buenos jugadores, buen equipo y buen entrenador”, afirmó.