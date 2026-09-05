Boca Juniors consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Vélez Sarsfield por penales en Córdoba pero no todas son buenas noticias para el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. Horas después del partido se supo que el "Xeneize" podría recibir una fuerte sanción en el torneo tras un reclamo del "Fortín". Si bien todo indica que no habrá descalificación del certamen, lo cierto es que hubo una irregularidad que puede costarle caro al elenco de La Ribera.

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Qué sanción puede recibir Boca en la Copa Argentina tras eliminar a Vélez

El "Xeneize" puede ser sancionado económicamente o eliminado porque incluyó a seis jugadores extranjeros que firmaron la planilla previa al encuentro cuando el límite es cinco. El conjunto de Liniers puede pedir que le den los puntos -con lo que avanzarían de ronda- ya que Boca rompió una regla. Sin embargo, lo cierto es que, para el partido en cuestión, no llegó a utilizar a esos seis futbolistas: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia, fueron partícipes y Ángel Romero estuvo en el banco y no ingresó.

Mientras tanto, Vélez tiene tiempo de presentar la queja formal hasta el lunes 7 de septiembre y se apoyaría en un artículo del reglamento. Un dato menor es que el delantero colombiano tenía la residencia en Argentina, pero la misma está vencida y no tendría validez. Por otro lado, el "Xeneize" alegaría que no hubo un beneficio deportivo en este compromiso ya que el volante paraguayo no entró al campo de juego a pesar de haber sido elegido por Arruabarrena.

Otro detalle a tener en cuenta con respecto a esta cuestión es lo que dice el Artículo 18 del Código Disciplinario de la AFA. El mismo establece sanciones para la alineación de jugadores no elegibles, pero no especifica si con el término participar se incluye el hecho de firmar planilla o entrar al verde césped. Esto puede ser determinante para la decisión final con respecto a una sanción económica para Boca o una eliminación de la Copa Argentina.

Boca Juniors está en cuartos de final de la Copa Argentina y puede recibir una sanción

Cuándo juegan Boca vs Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026

El cruce entre Boca y Racing tiene fecha estipulada para el domingo 27 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. En cuanto al horario, dependerá de los organismos de seguridad y todo lo que supone el traslado de ambas parcialidades. La programación del encuentro quedaría ubicada en plena ventana de fecha FIFA. Esta particularidad en el calendario le permite a la organización acomodar el compromiso federal y esquivar los duelos del Torneo Clausura, evitando superposiciones en el ámbito local.

Cómo quedó el cuadro de cuartos de final en la Copa Argentina

El cuadro de los cuartos de final quedó estructurado con cruces que definirán al nuevo campeón antes de fin de año. Las llaves de esta instancia se componen de la siguiente manera: