Boca "gana siempre" en penales: todos los números en su historia, torneo por torneo

Boca Juniors volvió a imponerse en una definición por penales, en esta oportunidad frente a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina 2026. La notable y poco común eficacia del "Xeneize" en cuanto a las tandas desde los doce pasos no es algo nuevo ni mucho menos, sino que a lo largo de su historia le ha ido muy bien en líneas generales.
Si se tienen en cuenta todas las competiciones oficiales de su historia, sin contar los amistosos, el equipo de La Ribera acumula 65 tandas de penales disputadas. Allí consiguió entonces 46 triunfos y 19 derrotas, lo que representa un impresionante 70,7% de efectividad. Por ejemplo, ganó tres Copas Libertadores por esta vía.
Todas las tandas de penales de Boca en su historia
|Competición
|Tandas
|Ganadas
|Perdidas
|% de efectividad
|Copa Libertadores
|17
|11
|6
|64,7%
|Copa Argentina
|15
|13
|2
|86,7%
|Torneos Locales (AFA)
|11
|8
|3
|72,7%
|Otras Copas de Conmebol (Sudamericana, Supercopa, Recopa)
|19
|12
|7
|63,1%
|Copa Intercontinental
|3
|2
|1
|66,6%
TOTAL: 65 tandas de penales, con 46 triunfos y 19 derrotas: un 70,7% de efectividad.
Los títulos que Boca ganó por penales en su historia
- Copa Libertadores 1977: vs. Cruzeiro (Brasil) | 5-4 en Montevideo, Uruguay.
- Supercopa Sudamericana 1989: vs. Independiente (Argentina) | 5-3 en Avellaneda.
- Copa Libertadores 2000: vs. Palmeiras (Brasil) | 4-2 en el Morumbí de San Pablo.
- Copa Libertadores 2001: vs. Cruz Azul (México) | 3-1 en La Bombonera.
- Copa Intercontinental 2003: vs. Milan (Italia) | 3-1 en Yokohama, Japón.
- Copa Sudamericana 2005: vs. Pumas UNAM (México) | 4-3 en La Bombonera.
- Copa Maradona 2020 vs. Banfield | 5-3 en San Juan.
- Copa Argentina 2021: vs. Talleres de Córdoba | 5-4 en Santiago del Estero.
Todas las tandas perdidas
- 1988 | Torneo Local | vs. Vélez Sarsfield.
- 1989 | Torneo Local | vs. River Plate.
- 1989 | Copa Libertadores | vs. Olimpia (Paraguay).
- 1991 | Final Campeonato Argentino | vs. Newell's.
- 1992 | Supercopa | vs. Estudiantes de La Plata.
- 1996 | Supercopa | vs. Cruzeiro (Brasil).
- 2004 | Final Copa Libertadores | vs. Once Caldas (Colombia).
- 2004 | Recopa Sudamericana | vs. Cienciano (Perú).
- 2006 | Copa Sudamericana | vs. Nacional (Uruguay).
- 2012 | Supercopa Argentina | vs. Arsenal de Sarandí.
- 2013 | Copa Libertadores | vs. Newell's.
- 2019 | Copa Argentina | vs. Almagro
- 2021 | Copa de la Liga | vs. Racing.
- 2021 | Copa Libertadores | vs. Atlético Mineiro (Brasil).
- 2022 | Copa Libertadores | vs. Corinthians (Brasil).
- 2022 | Copa Argentina | vs. Patronato.
- 2024 | Copa Argentina | vs. Estudiantes de La Plata.
- 2024 | Copa Sudamericana | vs. Cruzeiro (Brasil).
- 2025 | Copa Libertadores | vs. Alianza Lima (Perú).
Récords, marcas, arqueros y datos curiosos
- Récord de efectividad en Copa Argentina: Registra una efectividad brutal del 86,7% (ganó 13 de 15). En esta competencia, solo cayó derrotado ante Almagro (2019) y Patronato (2022).
- Las series más largas: Las tandas con mayor cantidad de remates fueron contra Olimpo de Bahía Blanca (Copa Argentina 2012) y Newell's (Libertadores 2013), con 26 ejecuciones cada una.
- Arqueros históricos: Los máximos atajadores de penales en la historia del club son Roberto "Pato" Abbondanzieri (24 atajados), Carlos "Mono" Navarro Montoya (20) y Agustín Rossi (16). En tiempos modernos, arqueros como Sergio "Chiquito" Romero y Leandro Brey (quien batió el récord de atajar 4 penales en una sola tanda contra Gimnasia) mantuvieron viva la tradición. También fueron clave otros guardavallas como Oscar Córdoba y Hugo "Loco" Gatti.