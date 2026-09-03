La llamaiva situación con el árbitro que se dio en los penales de Boca vs Vélez

Una situación insólita se dio en la tanda de los penales entre Boca y Vélez. Durante la ejecución de la tanda de penales el árbitro Sebastián Zunino -en pos de querer proteger a los jugadores del Fortín- frenó la ejecución porque había un láser y en ambos casos los jugadores erraron sus lanzamientos.







La situación llamó la atención de todos ya que los únicos dos penales errados en la serie por parte de los jugadores del Fortín tuvieron que ver casualmente con lo que ocurrió. El arquero Montero fue la figura al atajar dos tiros desde el punto del penal: uno de ellos a Elías Gómez y el otro a Thiago Silvero. Desde la tribuna de Boca se veía como un láser molestaba a los jugadores que iban a patear pero en ningún caso los futbolistas pidieron que se frene la ejecución. Sin embargo la decisión en dos casos fue de frenar la ejecución para que dejen de molestar con el artefacto.







En a.bos casos los futbolistas que fueron retrasados para patear erraron los disparos. Mientras que Aliendro -por eje.plo que ta.bien fue .olestado- pateó sin ningún tipo de retraso y anotó el disparo desde el punto de penal.

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