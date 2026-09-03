El insólito gol que perdió Boca ante Vélez por Copa Argentina

Boca Juniors tuvo una chance clarísima para abrir el marcado ante Vélez, por los octavos de final de Copa Argentina, pero Tomás Belmonte falló.

Boca Juniors y Vélez Sarsfield juegan una de las llaves de octavos de final de Copa Argentina en Córdoba y el conjunto "Xeneize" tuvo una chance clara para abrir el marcador. Tras una gran jugada colectiva, Tomás Belmonte erró en la definición y el encuentro continúa sin goles.

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A los 42 minutos, cuando el partido era parejo y no se sacabn diferencias, Boca juntó pases y, tras una buena acción y asistencia de Alan Velasco, el exjugador de Lanús quedó solo en el área, de frente al arquero. Sin embargo, cuando abrió el pie, la pelota se fue por el costado izquierdo.

El ganador de este cruce se verá las caras con Racing, que dejó en el camino a Belgrano de Córdoba y luego contra el que triunfe en el cruce Deportivo Riestra vs. Banfield para ir por un lugar en la final. Para llegar a la instancia acutal, Boca dejó en el camino a Sarmiento de Junín y Gimnasia de Chivilcoy por el mismo resultado (2-0), mientras que Vélez eliminó tanto a Deportivo Armenio (4-1) como a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0).

Quién es el favorito entre Boca y Vélez, según la IA

Según los modelos analíticos y la Inteligencia Artificial aplicada a estadísticas deportivas, Boca Juniors parte como el leve favorito para quedarse con la clasificación en los octavos de final de la Copa Argentina.

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