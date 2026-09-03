El insólito gol que perdió Boca ante Vélez por Copa Argentina

Boca Juniors y Vélez Sarsfield juegan una de las llaves de octavos de final de Copa Argentina en Córdoba y el conjunto "Xeneize" tuvo una chance clara para abrir el marcador. Tras una gran jugada colectiva, Tomás Belmonte erró en la definición y el encuentro continúa sin goles.
A los 42 minutos, cuando el partido era parejo y no se sacabn diferencias, Boca juntó pases y, tras una buena acción y asistencia de Alan Velasco, el exjugador de Lanús quedó solo en el área, de frente al arquero. Sin embargo, cuando abrió el pie, la pelota se fue por el costado izquierdo.
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El ganador de este cruce se verá las caras con Racing, que dejó en el camino a Belgrano de Córdoba y luego contra el que triunfe en el cruce Deportivo Riestra vs. Banfield para ir por un lugar en la final. Para llegar a la instancia acutal, Boca dejó en el camino a Sarmiento de Junín y Gimnasia de Chivilcoy por el mismo resultado (2-0), mientras que Vélez eliminó tanto a Deportivo Armenio (4-1) como a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0).
Quién es el favorito entre Boca y Vélez, según la IA
Según los modelos analíticos y la Inteligencia Artificial aplicada a estadísticas deportivas, Boca Juniors parte como el leve favorito para quedarse con la clasificación en los octavos de final de la Copa Argentina.
Claves del análisis algorítmico
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Paridad alta y tendencia al empate: La probabilidad de un empate en los 90 minutos es la opción más alta de forma individual (~39.8%). La IA contempla que el cruce será sumamente cerrado y con alta factibilidad de resolverse mediante tanda de penales.
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Historial reciente parejo: En sus cruces de 2026 por la Liga Profesional, se registró una victoria para Vélez (2-1 en Liniers) y un empate (1-1 en La Bombonera).
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Racha invicta de ambos: Boca llega acumulando una racha invicta de 8 partidos entre copa y torneo, mientras que Vélez acumula 7 encuentros sin caer. Esta consistencia en ambos planteles equilibra el desarrollo previsto por los modelos numéricos.
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Proyección de goles: El algoritmo de coincidencia de variables prevé que ambos equipos convertirán durante los 90 minutos.