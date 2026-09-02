Una leyenda de Boca Juniors murió este martes 1° de septiembre a los 70 años. Se trata de Carlos Horacio Salinas, también conocido como el "Loco", tucumano que fue clave en la obtención de la primera Copa Intercontinental del "Xeneize" conseguida en 1978. Además, a lo largo de su carrera tuvo un breve paso por River Plate, vistió la camiseta de Chacarita siendo figura y convirtió un penal que mandó al descenso a San Lorenzo de Almagro.

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Murió el Loco Salinas, un referente histórico de Boca

El tucumano jugó vistió en 83 oportunidades la camiseta del "Xeneize" entre 1978 y 1980, marcó 13 goles de los cuales uno fue el más emblemático de su carrera. En la Copa Libertadores del 78 el "Loco" marcó tres tantos en seis partidos para luego el equipo se consagre campeón tras vencer a Deportivo Cali en el duelo decisivo para levantarla por segunda vez. En la Interamericana infló dos veces la red pero sus gritos no sirvieron porque el elenco de la Ribera lo perdió con América de México tras tres encuentros.

Sin embargo, Salinas volvió a aparecer en la Intercontinental -correspondiente a la Libertadores obtenida en 1977- contra el Borussia Mönchengladbach el 1° de agosto de 1978. Después del empate en Buenos Aires, Boca viajó a Alemania para disputar la vuelta y goleó por 3 a 0 para levantar el trofeo. Darío Felman y Ernesto Mastrángelo marcaron los dos primeros, mientras que el tucumano cerró la goleada con un verdadero golazo que incluyó dejar en el camino a los defensores para luego definir.

Murió Carlos "Loco" Salinas

El Loco Salinas, de jugar en River a mandar a San Lorenzo al descenso

Si bien sus primeros pasos fueron en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el "Loco" Salinas llegó luego al "Millonario" para ser refuerzo en 1974. Fueron pocos partidos y luego arribó a Chacarita, donde pudo tener aún más rodaje y convertirse en figura. El próximo destino fue Boca Juniors, donde sin dudas quedó en la historia pero su camino no terminaría allí. En 1981, un año después de pasar a Argentinos Juniors cuando Diego Maradona selló su pase al "Xeneize", el "Loco" jugó con el "Bicho" ante San Lorenzo en cancha de Ferro Carril Oeste.

En aquella ocasión, el exjugador que alguna vez recibió una sanción de 25 fechas por agredir a un árbitro cuando jugaba en el elenco de La Ribera, marcó un penal que terminó con el descenso del "Ciclón". Ese mismo año pasó a Independiente y luego tuvo lugar tanto en Independiente Medellín como en Deportivo Pereira de Colombia. Su retiro fue en 1987 vistiendo los colores de Deportivo Junín de Perú, pero antes dejó su huella en otras instituciones como Racing de Córdoba.

Los títulos que consiguió el Loco Salinas en su carrera

Además de ganar la Copa Intercontinental 1977 y la Copa Libertadores 1978, el tucumano también salió campeón del Nacional 1975 y el Metrropolitano del mismo año con River Plate. A su vez, cosechó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de México 1975 con la Selección Argentina.