Chau Gorosito en San Lorenzo: los 5 candidatos para reemplazar al DT tras su salida del club

Este martes, San Lorenzo comunicó que Néstor Gorosito dejó de ser entrenador del club. Después de apenas ocho partidos, un flojo presente en el Torneo Clausura 2026 y una temprana eliminación en los 16vos de final de la Copa Argentina, el director técnico de 62 años acordó de común acuerdo con la dirigencia de la institución rescindir su vínculo. Ahora, el 'Ciclón' tendrá la difícil tarea de encontrar un reemplazante que tome las riendas en un contexto complejo del equipo en el fútbol argentino.

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Entre las posibles alternativas para el puesto, los nombres de Leandro Romagnoli y Rubén Insúa, ambos de reciente paso por el elenco azulgrana y actualmente sin trabajo, se perfilaron como las principales opciones. Sin embargo, también surgieron otras posibilidades con amplia trayectoria en el ámbito local y con experiencias positivas en otros países del continente.

Los cinco candidatos a ocupar el puesto de entrenador en San Lorenzo

Leandro Romagnoli

El ídolo del conjunto de Boedo aparece nuevamente como una alternativa por su conocimiento del club y su vínculo con la institución. Su última experiencia fue en Guaraní de Paraguay, donde asumió en marzo de 2026 después de haber dirigido a San Martín de San Juan durante 2025. Sin embargo, su ciclo en el conjunto paraguayo terminó en julio y actualmente se encuentra sin club, por lo que está disponible para asumir un nuevo desafío.

Rubén Insúa

El 'Gallego' es otro nombre con fuerte identificación con el 'Ciclón' y ya tuvo dos ciclos como entrenador del club. Su experiencia más reciente fue en Barracas Central, equipo en el que estuvo casi dos años y al que logró llevar a disputar por primera vez una competencia internacional en la presente edición de la Copa Sudamericana. Dejó el cargo en junio de 2026, luego de cerrar el semestre con un triunfo ante Huracán por Copa Argentina, y desde entonces se encuentra sin trabajo.

Carlos Tévez

El Apache viene de dirigir a Talleres de Córdoba, donde asumió a fines de 2025 y permaneció hasta mayo de 2026. Su ciclo terminó después de la eliminación ante Belgrano en los octavos de final del Torneo Apertura, en un contexto de resultados que aceleró su salida. Desde entonces, Tévez permanece sin club y disponible para asumir un nuevo proyecto.

Gustavo Quinteros

El entrenador, de extensa trayectoria internacional, viene de una experiencia reciente en Independiente. Había asumido en septiembre de 2025 con contrato hasta diciembre de 2026, pero su ciclo terminó anticipadamente en agosto de este año, después de la eliminación en la Copa Argentina y una contundente derrota ante Atlético Tucumán. Tras su salida del 'Rojo', se encuentra sin club y es otro de los técnicos de experiencia que aparece en el radar para reemplazar a Gorosito.

Luis Zubeldía

El entrenador argentino, campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito en 2023, tiene como última experiencia al frente de Fluminense, donde asumió en 2025. Su ciclo en Brasil terminó y actualmente se encuentra sin club. Aunque difícil, su disponibilidad lo convierte en otra alternativa para San Lorenzo en caso de que la dirigencia busque un técnico con experiencia tanto en el fútbol argentino como en el ámbito internacional.

Zubeldía tuvo un último paso por Fluminense de Brasil y actualmente se encuentra sin club.

San Lorenzo, afuera de todo y muy comprometido en la tabla anual

Además de que ya quedó eliminado de la Copa Argentina y marcha anteúltimo en la Zona A del Clausura, la clasificación general también ubica demasiado abajo al "Cuervo" en comparación con su grandeza histórica. De hecho, allí aparece 21°, a 8 puntos de los puestos de la Copa Sudamericana 2027 y a 12 de la próxima Libertadores.

Los próximos partidos de San Lorenzo

Fecha del Torneo Rival Condición Día y Hora (Argentina) Fecha 8 Talleres Local Sábado 5 de septiembre, 19 hs Fecha 9 Independiente Visitante Domingo 13 de septiembre, 17:15 Fecha 10 Boca Local Domingo 20 de septiembre, 14:45 Fecha 11 Defensa y Justicia Visitante Sábado 3 de octubre, 14:45

Los números de Gorosito en este ciclo en San Lorenzo