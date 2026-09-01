Pipo Gorosito tambalea en San Lorenzo tras sólo 8 partidos: "Olor a fin de ciclo"

Néstor "Pipo" Gorosito ya tambalea como entrenador de San Lorenzo, después de apenas ocho partidos oficiales dirigidos. El "Ciclón" perdió por 1-0 frente a Instituto en Córdoba, no levanta cabeza en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino y además fue eliminado de la Copa Argentina ante Deportivo Riestra por penales con este mismo director técnico.

{{{htmlAmp}}}

De acuerdo con la información del cronista Leandro "Gurí" Alves en vivo en Sportscenter, el noticiero de ESPN, "la sensación es que ya hay olor a fin de ciclo" con relación al estratega e ídolo azulgrana de 62 años. Sólo algunas horas después de la caída contra "La Gloria" como visitante, el martes 1 de septiembre de 2026 el periodista deportivo aseguró que "hay dirigentes que ya te hablan de ciclo cumplido incluso antes de la práctica, que va a ser a la tarde".

"Porque hay otro tema con eso: la práctica estaba programada para hoy a las 16. Una vez que finalizó el encuentro, Gorosito la pasó para las 11 y, cuando llegan a Ezeiza, los dirigentes la pasaron para las 15", detalló Alves. Por último, contó que "antes de la práctica habrá una reunión con Gorosito. Entre el Departamento de Fútbol, los dirigentes que están al mando del fútbol, y el entrenador".

Gorosito tambalea en San Lorenzo, luego de sólo ocho partidos oficiales.

San Lorenzo, afuera de todo y muy comprometido en la tabla anual

Además de que ya quedó eliminado de la Copa Argentina y marcha anteúltimo en la Zona A del Clausura, la clasificación general también ubica demasiado abajo al "Cuervo" en comparación con su grandeza histórica. De hecho, allí aparece 21°, a 8 puntos de los puestos de la Copa Sudamericana 2027 y a 12 de la próxima Libertadores.

Los próximos partidos de San Lorenzo

Fecha del Torneo Rival Condición Día y Hora (Argentina) Fecha 8 Talleres Local Sábado 5 de septiembre, 19 hs Fecha 9 Independiente Visitante Domingo 13 de septiembre, 17:15 Fecha 10 Boca Local Domingo 20 de septiembre, 14:45 Fecha 11 Defensa y Justicia Visitante Sábado 3 de octubre, 14:45

Los números de Gorosito en este ciclo en San Lorenzo