San Lorenzo respira: el acuerdo que logró con los hermanos Romero por una deuda millonaria

San Lorenzo logró reestructurar la deuda con Ángel y Óscar Romero y fijó un nuevo esquema de pagos para alejar el riesgo de una inhibición.

San Lorenzo consiguió un alivio importante en uno de los frentes económicos que más preocupaban a la institución. El club alcanzó un nuevo acuerdo con Ángel Romero y Óscar Romero para reestructurar una deuda que llegó a 1.082.976 dólares y estableció un calendario de pagos que busca ponerle punto final al conflicto y evitar nuevas consecuencias deportivas.

La dirigencia del club de Boedo logró avanzar en una negociación que tenía un peso considerable sobre las cuentas del club. El entendimiento alcanzado con los hermanos paraguayos permitirá ordenar el dinero que todavía permanece pendiente y, según lo informado por la institución, reducir el riesgo de que la deuda vuelva a derivar en una sanción.

El nuevo convenio establece que el saldo restante será cancelado en noviembre de 2027, una fecha que coincide con la parte final del mandato de la actual conducción. A partir de este acuerdo, además, el club quedará liberado de futuras penalizaciones relacionadas con el incumplimiento de esta obligación.

La noticia representa un respiro para una institución que todavía atraviesa un complejo proceso de reorganización financiera. La posibilidad de sufrir una inhibición podía convertirse en un problema concreto a la hora de planificar los próximos mercados de pases.

Una deuda de San Lorenzo con los Romero que llegó a superar el millón de dólares

El conflicto se originó durante una gestión anterior, encabezada primero por Marcelo Tinneli y luego con Sergio Costantino, a partir del incumplimiento de compromisos asumidos con los futbolistas paraguayos. Con el paso del tiempo, la situación se agravó. A la deuda original se sumaron multas y distintas consecuencias derivadas de los incumplimientos, lo que llevó el monto total hasta los 1.082.976 dólares.

La magnitud de la cifra obligó a la actual dirigencia a buscar una salida que permitiera ganar previsibilidad y, al mismo tiempo, evitar que el expediente continuara generando consecuencias para la institución. Ahora, con un nuevo esquema de pagos, San Lorenzo conoce de antemano cuándo deberá afrontar el saldo restante. El objetivo es que este frente económico deje de representar una amenaza permanente.

El riesgo que preocupaba al club

Uno de los puntos centrales de la negociación fue justamente evitar una nueva inhibición. Una sanción de ese tipo podía complicar seriamente a San Lorenzo, especialmente durante los períodos de transferencias, porque limitaría la posibilidad de incorporar futbolistas y condicionaría la planificación deportiva.

La dirigencia de Marcelo Culotta considera que el acuerdo alcanzado permite cerrar uno de los conflictos económicos heredados de anteriores administraciones y disminuir el riesgo de que el club vuelva a quedar expuesto a una penalización vinculada con esta obligación.

En ese sentido, el nuevo convenio aporta algo que el club necesitaba: previsibilidad. Ya no se trata solamente de una deuda que continúa acumulándose, sino de una obligación con un horizonte de cancelación definido.

La historia de Ángel y Óscar Romero con San Lorenzo

Los hermanos Romero llegaron juntos a Boedo a mediados de 2019 y rápidamente se convirtieron en protagonistas del plantel. Ángel fue, especialmente, una de las principales figuras de aquel equipo durante su paso por la institución. Óscar también tuvo un papel importante, aunque ambos terminaron alejándose de San Lorenzo con el paso del tiempo.

Ahora sus nombres vuelven a aparecer relacionados con el club, aunque por una razón muy diferente a la deportiva. La situación tiene además una particularidad que no pasa inadvertida para los hinchas: actualmente, Ángel está vinculado con Boca, mientras que Óscar se encuentra en Huracán, dos instituciones históricamente enfrentadas con San Lorenzo.

Así, aquella dupla paraguaya que alguna vez fue protagonista dentro de la cancha vuelve a estar en el centro de la escena por un conflicto económico que atravesó distintas etapas y que ahora encontró una nueva vía de resolución.