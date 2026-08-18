Ver en vivo la Copa Libertadores por Fútbol Libre, Pelota Libre, Xuper TV o Roja Directa es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

La Copa Libertadores es el torneo de clubes más importante de Sudamérica y concentra la atención de millones de hinchas en cada una de sus jornadas. A lo largo de la competencia, los equipos buscan avanzar de fase hasta alcanzar la definición, en una carrera que combina tradición, grandes figuras y partidos de alta intensidad. Un evento realmente especial.

Con una agenda que se extiende durante buena parte del año, los aficionados cuentan con distintas alternativas para seguir los encuentros. En Argentina, las transmisiones se reparten entre señales de televisión paga, televisión abierta y plataformas de streaming, por lo que existen opciones para quienes prefieren mirar los partidos desde el televisor o mediante dispositivos conectados a internet.

Por dónde ver la Copa Libertadores 2026 de forma segura

Para disfrutar de la Copa Libertadores con buena calidad de imagen y sin comprometer la seguridad de los datos personales, los hinchas cuentan con diferentes opciones oficiales que poseen los derechos de transmisión. En la televisión paga, los partidos se emiten principalmente por ESPN y Fox Sports, mientras que algunos encuentros también pueden verse por televisión abierta a través de Telefe.

En cuanto a las alternativas digitales, Disney+, mediante su oferta de contenidos deportivos de ESPN, y Pluto TV permiten acceder a determinadas transmisiones online. Además, quienes tienen contratado un servicio de televisión por suscripción pueden utilizar aplicaciones oficiales como Flow, Telecentro Play y DGO para acceder a las señales incluidas en sus respectivos planes. Optar por estas plataformas autorizadas permite disfrutar de los partidos de manera más segura y estable, además de respetar los derechos de transmisión y contribuir al sostenimiento del fútbol sudamericano.

Flamengo, el último campeón.

Por qué es un riesgo ver partidos por plataformas ilegales

Plataformas no oficiales como Fútbol Libre, Xuper TV o Pelota Libre ofrecen transmisiones gratuitas de la Copa Libertadores, pero funcionan al margen de los derechos de propiedad intelectual. Además, este tipo de sitios puede recurrir a publicidad de origen dudoso, ventanas emergentes y enlaces que esconden amenazas informáticas, como programas maliciosos, troyanos o herramientas destinadas a utilizar los recursos del dispositivo sin autorización. También existe el riesgo de sufrir intentos de phishing y de exponer información personal o credenciales bancarias.

Ingresar a estas páginas puede afectar la seguridad y el funcionamiento de celulares y computadoras. La navegación en sitios de procedencia desconocida puede facilitar la descarga involuntaria de archivos dañinos y generar riesgos para otros equipos conectados a la misma red doméstica. De esta manera, una alternativa que aparenta ser gratuita puede terminar provocando problemas relacionados con la privacidad y la seguridad digital.

A estos inconvenientes se suma la poca estabilidad de las transmisiones. Los cortes, la sobrecarga de los servidores y los bloqueos de dominios pueden provocar que la señal se interrumpa de manera inesperada, incluso durante los momentos más importantes de un partido. Por eso, recurrir a plataformas oficiales permite reducir estos riesgos y contar con una emisión más estable.