El debate sobre el grado de autonomía que poseen los directores técnicos que pasan por Boca Juniors sumó la palabra de uno de los protagonistas que debió afrontar esa responsabilidad. En una entrevista con el programa F90 emitido por ESPN, el exentrenador Claudio Úbeda se refirió de manera directa a los rumores recurrentes sobre la supuesta falta de independencia en las decisiones futbolísticas dentro de la institución y aclaró los tantos sobre cómo se manejó durante su ciclo al frente del plantel profesional.

Oscar Ruggeri le consultó al ex entrenador xeneize acerca de si existían bajadas de línea o sugerencias por parte de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme al momento de armar las alineaciones titulares. El panelista preguntó sin filtro hasta dónde llegaba su margen de maniobra para armar el equipo y si en algún momento se encontró en la situación de recibir indicaciones sobre quiénes debían saltar a la cancha.

"Yo siempre puse a los jugadores que yo quería, siempre, siempre y si tuve que morir con la mía, muero con la mía pero siempre pasó así", remarcó Úbeda al ratificar su absoluta autonomía profesional. "En Boca se vive una cosa dentro del predio y fuera del predio es bueno, ya muchos muchos intérpretes del mundo Boca lo han dicho, pero es así, puertas adentro es una cosa, puertas afuera siempre un club con la exposición que tiene Boca genera muchas cosas que realmente después no pasan", sentenció el sucesor de Miguel Russo al frente del primer equipo.

La verdad sobre la libertad para armar el equipo

Úbeda fue categórico al descartar cualquier tipo de intervención externa en la conformación del once inicial. El técnico explicó que las conversaciones mantenidas a fin de año con la cúpula dirigencial encabezadas por Riquelme giraron estrictamente en torno a la continuidad del proyecto deportivo, sin ningún tipo de condicionamiento previo ni posterior.

"Hablamos lógicamente de la continuidad cuando llegó ese fin de año y en absoluto hablamos de de tener ningún tipo de condicionamiento bajo ningún concepto", insistió el técnico durante la entrevista en el canal ESPN, desmintiendo de esta manera las versiones que circulan habitualmente en el ámbito del periodismo deportivo sobre una supuesta tutela sobre las decisiones tácticas y de nombres propios.