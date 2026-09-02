Chau Boca: un jugador se va sobre el cierre del mercado de pases

Un futbolista de Boca Juniors está a un paso de irse en el mercado de pases del fútbol argentino. Si bien comenzó a tener rodaje de la mano de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, lo cierto es que Kevin Zenón tendría un paso afuera del "Xeneize" ya que lo pretende un equipo del exterior y está todo encaminado para que se concrete su salida. El club que lo pretende es el Atlas de México, donde actualmente es técnico Hernán Crespo.

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Crespo quiere a Zenón y puede irse de Boca en el cierre del mercado de pases

El DT argentino identificado con River Plate pretende al volante con pasado en Unión de Santa Fe y la dirigencia intentará cerrarlo en las próximas horas. Para ello hay dos alternativas, buscar un préstamo o venderlo, aunque todo dependerá de las negociaciones que tengan entre ambas cúpulas para sellar el acuerdo. La institución que lo tiene a "Valdanito" como entrenador enviaría una oferta que puede convencer a Juan Román Riquelme y compañía, por lo que no verían con malos ojos una salida.

Hasta el momento no hubo trato más allá de que los contactos se dieron. En principio, Atlas envió una propuesta por un préstamo con opción de compra el cual fue rechazado inmediatamente. Esto se debe a que el "Xeneize" pretende que sea con "obligación de compra". En México no descartaron para nada esta posibilidad y estarían dispuestos a ofertar por última vez para quedarse con Zenón, quien volvió a sumar minutos en cancha de la mano del "Vasco" pero tampoco es titular.

Kevin Zenón, a un paso de irse de Boca

Los números de Zenón en Boca

Partidos jugados : 90.

: 90. Goles : 10.

: 10. Asistencias : 8.

: 8. Títulos: no ganó.

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El "Xeneize" y el "Fortín" se verán las caras este miércoles 2 de septiembre desde las 21.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión del encuentro estará a cargo de TyC Sports y la plataforma TyC Sports Play. En cuanto al árbitro, Sebastián Zunino dirigirá y contará tanto con Maximiliano Del Yesso como con Pablo González como asistentes, Álvaro Carranza como cuarto árbitro, José Carreras en el VAR y Mariana De Almeida en el AVAR. El ganador de este cruce se verá las caras con Racing, que dejó en el camino a Belgrano de Córdoba y luego contra el que triunfe en el cruce Deportivo Riestra vs. Banfield para ir por un lugar en la final.

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