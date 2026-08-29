Hernán Crespo sorprende y viene por un jugador de Boca

Mientras se menciona a Hernán Crespo como posible candidato a quedarse con el puesto de entrenador principal de River, el Atlas de México hizo saber que se encuentra interesado en quedarse con un volante que tiene puesta la camiseta de Boca. Solo resta que los dos clubes lleguen a un acuerdo en lo económico, debido a que el futbolista está interesado en la posibilidad de marcharse a una liga que le podría ayudar a dar un salto, tanto en lo salarial como en lo deportivo.

"Atlas de México ofertó por Kevin Zenón un préstamo con opción de compra. De cumplir con ciertos objetivos, se transforma en obligación. Boca está dispuesto a desprenderse del jugador, pero para eso los mexicanos deberán mejorar el monto de la opción/obligación de compra. Si esto ocurre, el pase se puede hacer", expresó el periodista Ezequiel Sosa en su cuenta de X (ex Twitter). Si se repasa su ficha en Transfermarkt, se puede apreciar que dispone de un valor de 3.5 millones de euros. Un número más que considerable.

La posibilidad de que Kevin Zenón se marche es cierta, debido a que no se encuentra en la consideración de Rodolfo Arruabarrena. Además, se debe considerar que el jugador apenas lleva seis partidos en el semestre y pocos minutos dentro del campo de juego. Es uno de los relegados que Boca busca desprenderse con el fin de conseguir un ingreso económico que le permita poder sacarle jugo a su contratación cuando estaba en Unión de Santa Fe, que demandó casi 4 millones de dólares por su ficha.

Por otro lado, es interesante mencionar que esta salida del volante es una que le puede solucionar ciertos problemas a Boca. En primer lugar, se desprende de un jugador que no utiliza y eso implica dejar de pagar un salario. Segundo, se trata de una operación en el cierre del mercado de pases que otorga un cupo para continuar con las negociaciones por un tiempo más. Una decisión que le da al cuerpo técnico la posibilidad de realizar una última revisión para saber si tiene todo lo que considera necesario para afrontar la segunda parte de la temporada.

En tercer lugar, se debe considerar que la lesión de Tomás Aranda es una que no llega a los seis meses de recuperación, por ende, no hay chances de conseguir un cupo de refuerzo para este tipo de problema. Hay que recordar que el permiso debe llegar desde la AFA y se debe constatar con un equipo médico que la dolencia presenta un tiempo de recuperación estimado de seis meses o más para que el mercado de pases se abra de manera excepcional por 10 días.