Schelotto se cansó de los rumores en Vélez y descartó que lleguen dos refuerzos de Boca: "No hay"

Guillermo Barros Schelotto rompió el silencio en la previa de una nueva fecha en el Torneo Clausura del fútbol argentino y se refirió a la posible llegada de dos refuerzos a Vélez Sarsfield provenientes de Boca Juniors. Tanto Milton Giménez como Kevin Zenón aparecieron como posibles traspasos al "Fortín" y el "Mellizo" se encargó de desmentir todo tipo de rumores acerca de los futbolistas del "Xeneize". Actualmente tienen poco rodaje, por lo que igualmente es difícil que sigan en el plantel de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena de cara a lo que resta del 2026.

Schelotto descartó posibles negociaciones por Zenón y Giménez

"Sé que se ha hablado mucho acerca de esa posibilidad, pero hablar de nombres propios a veces es difícil por la situación en la que puedan estar ciertas situaciones de alguna negociación. Con respecto tanto a Zenón como a Giménez no hay ninguna posibilidad o conversación iniciada", esbozó Schelotto en conferencia de prensa acerca de esta chance que tomó fuerza en las últimas horas por ambos futbolistas. A su vez, los destacó como "dos jugadores de calidad demostrada que son de Boca, por algo han llegado ahí" y cerró: "Pero no hay nada que sea posible hoy".

Guillermo Barros Schelotto descartó a Milton Giménez y Kevin Zenón como posibles refuerzos de Vélez

Por su parte, Vélez necesita un "9" natural después de la venta de Braian Romero a Olimpia de Paraguay, ya que apenas cuenta con los juveniles Dilan Godoy y Florián Monzón como las principales alternativas para el mellizo en el plantel profesional. Acerca de la llegada de refuerzos, el DT añadió que tienen "un buen plantel" y es difícil la llegada de más jugadores en este momento. Los de Liniers lideran la Zona A con 10 puntos producto de tres triunfos y un empate en lo que va del campeonato local, mientras que en Copa Argentina se verán las caras con el conjunto "Azul y Oro" en octavos de final.

El fixture de Boca en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana