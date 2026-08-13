Fue titular en Boca, los hinchas lo resisten y podría ir a Vélez con Guillermo Barros Schelotto

Boca Juniors sigue a pleno en el mercado de pases y podría desprenderse de más jugadores todavía hasta el 2 de septiembre, que es el plazo máximo estipulado para comprar o vender futbolistas. De hecho, un delantero que fue titular en algún momento, ahora podría marcharse nada menos que al Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto.

El protagonista en esta oportunidad se llama Milton Giménez, el centroatacante de 30 años que es habitualmente suplente en la consideración del entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. Relegado por la presencia de Miguel Merentiel, la permanencia de Ángel Romero, a la espera de la vuelta del lesionado Adam Bareiro y con el refuerzo reciente de Enner Valencia, el ex Banfield no tendrá demasiado lugar a lo largo del semestre.

Milton Giménez podría pasar de Boca a Vélez ahora

El interés de la institución de Liniers por estas horas es firme y concreto, aunque las tratativas continúan para definir si la probable transferencia será definitiva o apenas a préstamo por una temporada. Desde el "Fortín" argumentan que no hay demasiado dinero, pese a la reciente venta del mediocampista ofensivo Tobías Andrada a River Plate, por lo que tal vez buscarían una cesión hasta mediados o finales del 2027.

Giménez llegó a Boca desde Banfield en julio del 2024, a cambio de 2.7 millones de dólares por la totalidad de la ficha. Si bien empezó de manera positiva a fuerza de goles en los pocos minutos que jugó, con el transcurrir del ciclo fue bajando notoriamente el rendimiento y pasó a ser muy resistido por la mayoría de los hinchas del "Xeneize". En la actualidad, directamente es silbado en La Bombonera o en la cancha de Huracán y hasta suelen escucharse los murmullos cada vez que toca la pelota o participa del juego en los compromisos como local.

Milton Giménez podría pasar de Boca a Vélez.

Estático, con pocos minutos y escasa movilidad luego de una grave lesión, el atacante bonaerense tiene las puertas abiertas de la dirigencia comandada por el presidente Juan Román Riquelme, siempre y cuando la propuesta sea conveniente para las arcas de la entidad azul y oro.

Por su parte, Vélez necesita un "9" natural después de la venta de Braian Romero a Olimpia de Paraguay, ya que apenas cuenta con los juveniles Dilan Godoy y Florián Monzón como las principales alternativas para el mellizo en el plantel profesional.

Las estadísticas de Giménez en Boca