Ratificaron la absolución de los exjugadores de Vélez acusados de abusar a una periodista

El Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán ratificó el sobreseimento de los exjugadores de Vélez que en marzo de 2024 fueron denunciados por abuso sexual por una joven periodista. En un fallo cuestionado por la defensa ante supuestas "irregularidades" en la producción de pruebas, Carlos Sebastián Sosa Silva, Braian Ezequiel Cufré, Abiel Alesio Osorio y José Ignacio Florentín fueron beneficiados con el cierre de la investigación porque el tribunal consideró que “fue un acto sexual consentido”.

En otra resolución previa, también cuestionada por la querella, el juez Augusto José Paz Almonacid había resuelto que la conducta denunciada no encuadraba en una figura penal. Los abogados de la denunciante habían reclamado la reapertura de la causa y la exclusión de pruebas surgidas de peritajes a teléfonos celulares. Este miércoles, sin embargo, la jueza Patricia del Valle Carugatti rechazó ambos pedidos.

“El hecho existió, pero no constituye delito porque fue un acto sexual consentido que no vulnera el bien jurídico protegido por la ley penal”, remarcó la magistrada, quien valoró como pruebas del supuesto consentimiento mensajes y audios recuperados de los celulares de la denunciante y sus amigas.

Esas pericias, sumadas a una serie de extensas audiencias donde se analizaron los procedimientos realizados y las pruebas técnicas junto con las testimoniales, le dieron a la jueza los parámetros que usó para llegar a la absolución.

“Me violaron. Me drogaron e hicieron con mi cuerpo lo que quisieron“, había relatado la denunciante, quien se presentó con un short ensangrentado y hemorragias a denunciar una violación grupal en un hotel de Tucumán.

Ella había contado que recibió la invitación a través de un mensaje de Instagram del arquero Sosa al Hotel Hilton, lugar donde se hospedaba el plantel en la capital tucumana. Una vez en el lugar, se presentó en la habitación del futbolista y observó que también se encontraban presentes los otros tres mencionados. Luego, se recostó en una de las camas tras sentir un malestar y "fue entonces que sin ningún consentimiento, la abusaron sexualmente" entre los cuatro futbolistas, de acuerdo al informe presentado por la querella. En la denuncia figura que el hecho ocurrió entre la medianoche del sábado y la madrugada del 3 de marzo.