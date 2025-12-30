La Justicia tucumana dispuso el sobreseimiento y la absolución de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla que en marzo de 2024 fueron denunciados por abuso sexual por una joven periodista . Según su denuncia, el hecho ocurrió en un hotel luego de un partido de Vélez, el club donde jugaban los cuatro futbolistas, luego de enfrentar a Atlético Tucumán. La medida, fuertemente cuestionada por la querella, fue dictada por el Juez Augusto José Paz Almonacid, que resolvió que la conducta denunciada no encuadra en una figura penal.

El fallo se da luego de una serie de pericias que fueron duramente cuestionadas por la querella, representada por los abogados Patricia Neme y Alejandro Char, que aseguraron que apelarán la resolución. Esas pericias, sumadas a una serie de extensas audiencias donde se analizaron los procedimientos realizados y las pruebas técnicas junto con las testimoniales, le dieron al Juez los parámetros que usó para llegar a la absolución y sobreseimiento en el cierre del año judicial, un fallo que se esperaba para saber si continuaba o no el camino a un futuro juicio contra los acusados.

Por su parte, los abogados querellantes habían cuestionado una serie de pericias ya que consideraron que se habían llevado adelante numerosas irregularidades. Con esa mirada, los abogados plantearon que los análisis realizados en algunas pericias debían ser considerados ilegales y cuestionaron que los defensores sumaron testimonios de personas que no debían haber declarado en la causa. Principalmente, el reclamo de la querella tuvo que ver con que algunas personas no habían sido notificadas en tiempo y forma de la realización de las pericias, que los análisis violaron la privacidad de víctima y testigos, que los peritos violaron la privacidad entre la víctima y sus abogados y que, además, utilizaron palabras clave en las búsquedas que no habían sido autorizadas en la orden judicial.

En representación de la Fiscalía, el auxiliar letrado Osvaldo Terán rechazó la acusación de la querella y aseguró que los procedimientos se habían realizado conforme a lo que dicta la ley, una resolución que también fue acompañada por los abogados defensores de los exjugadores de Vélez. Sin embargo, en la última audiencia, los abogados defensores y la Fiscalía tuvieron contradicciones. El representante de Osorio y Cufré, Juan Manuel Momlina, aseguró que había quedado demostrado que no existía delito ya que se había tratado de relaciones sexuales consentidas, un planteo que fue acompañado por Ernesto Baaclini, abogado de Sosa, y por Florencia Abdala y Camilo Atim, representantes de Bobadilla. Ante este planteo, el representante fiscal aseguró que eso sólo podía acompañarse en el caso de Sebastián Sosa y no de los otros acusados, por lo que ese tema terminó siendo tratado en audiencia.

Los planteos y cuestionamientos de todas las partes llevaron a que la audiencia se extendiera por más de 15 horas después de la cual el Juez Paz Almonacid citó a las partes y les comunicó el sobreseimiento y la absolución de los cuatro jugadores. En el fallo rechazó todas los pedidos de la querella y consideró que no se vulnera el derecho a la intimidad ni existió violación alguna a la privacidad de las testigos cuando se analizaron los mensajes de sus celulares, y que tampoco se vulneró el secreto profesional. Además, el Juez consideró que existen elementos suficientes para considerar que se trató de relaciones consentidas y que no hubo abuso sexual. Por último, el Juez dispuso que se le devuelva a los jugadores las cauciones que habían sido fijadas para que pudieran seguir el proceso en libertad, algo que se hará cuando la condena quede firme.

Ahora, tras el sobreseimiento y la absolución de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla, sus abogados se mostraron conformes con el fallo mientras los querellantes aseguraron que apelarán la medida y buscarán que el proceso siga su camino. Por su parte, la Fiscalía no dejó trascender que medida adoptará y si acompañará o no el reclamo de la denunciante que parece encaminarse sola ante el reclamo a los Tribunales Superiores.