La periodista Morena Beltrán elogió el rendimiento actual de Boca Juniors durante el programa F90 de ESPN, tras la victoria del equipo por 3-1 ante Recoleta. En medio del debate sobre la actualidad del club, Beltrán destacó el volumen ofensivo del equipo y su capacidad para revertir dinámicas de juego en el fútbol argentino.

La panelista sostuvo que, más allá de las opiniones divididas sobre el plantel, Boca se ha mostrado como un equipo difícil de enfrentar por la cantidad de situaciones que genera. “Para mí este Boca es un equipo avasallante”, afirmó, y agregó que “no se suele ver equipos que reviertan dinámicas en el fútbol argentino como la logró revertir Boca”.

“Genera 10, 12 situaciones claras”

Beltrán señaló que el equipo de la Ribera acumula números ofensivos contundentes. “En tres partidos seguidos remató de 30 veces”, mencionó, aunque aclaró que no se sube al “torbellino” de las exageraciones. “Hace rato que viene generando 10, 12 situaciones claras”, subrayó, en referencia a la producción de juego del conjunto dirigido por Diego Martínez.

La periodista también remarcó que Boca le pasa a los rivales “por arriba” en cuanto a la creación de chances, y que esa capacidad de revertir partidos es poco habitual en el fútbol local. El resto de los panelistas, entre ellos el entrevistador y otro entrevistado, participaron del debate aunque sus intervenciones no fueron registradas en detalle en el clip.