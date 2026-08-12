Lucas Passerini volvió a estar en el centro de la escena futbolística, pero esta vez no fue solo por sus goles. El delantero de Belgrano de Córdoba, actual campeón del fútbol argentino, se refirió en ESPN F12 a los rumores que lo vinculan con un posible pase a Boca Juniors y también salió al cruce de una comparación que generó revuelo: la que hizo Luis Artime, quien lo definió como "el Haaland sudamericano".

El sueño de vestir la camiseta de Boca

Consultado sobre la chance de sumarse a uno de los clubes más grandes del país, Passerini no esquivó el tema y fue sincero respecto de lo que significaría ese paso para su carrera.

"Hubiese sido para mi carrera, creo que hubiese sido un paso importante. Jugar en uno de los equipos grandes del fútbol argentino", afirmó el delantero, dejando en claro que el interés del Xeneize no le resultó indiferente.

Passerini también remarcó lo que representa, a nivel personal, que un club de la magnitud de Boca haya puesto el ojo en su rendimiento. "Feliz porque también se hayan fijado, porque hayan tenido ese interés. Eso por ahí habla que uno está haciendo las cosas bien", explicó, en referencia al reconocimiento que implica ser tenido en cuenta por una institución de ese calibre.

El orgullo de representar al campeón

Más allá de la posibilidad de un cambio de aire, el atacante puso el foco en el presente de su equipo, remarcando el valor de pertenecer al plantel que se consagró campeón en la última temporada del fútbol argentino.

"Contento porque se fijaron en jugadores del último campeón del fútbol argentino", señaló Passerini, poniendo en valor el nivel colectivo del equipo por encima de las individualidades.

Sin embargo, el delantero evitó dar precisiones sobre lo que pueda pasar en el próximo mercado de pases y prefirió mantener la cautela. "Esperemos qué pasa", cerró, sin comprometerse con ningún destino ni descartar ninguna posibilidad de cara al futuro.

"No me gustó": la respuesta a la comparación con Haaland

El otro tema que atravesó la charla con ESPN F12 fue la repercusión que generaron las declaraciones de Luis Artime, quien había calificado a Passerini como "el Haaland sudamericano" en referencia al delantero noruego del Manchester City, uno de los máximos goleadores del mundo en la actualidad.

Lejos de tomarlo como un halago sin condiciones, Passerini fue franco al momento de opinar sobre el paralelismo. "No, la verdad que no, a mí no me gustó porque no lo siento así", disparó, marcando distancia con una comparación que consideró exagerada o al menos prematura para su presente futbolístico.

El delantero, de todas formas, no dejó pasar la oportunidad de bajarle el tono a la polémica con un toque de humor. "Si para él soy Haaland, entonces que tengo que cobrar como él también, ¿no?", bromeó, haciendo referencia a los millonarios contratos que maneja el atacante escandinavo en la Premier League.

Con la cabeza en el trabajo diario

Más allá de los rumores de mercado y las comparaciones, Passerini remarcó que su prioridad pasa por seguir rindiendo en el día a día y mantenerse a disposición del cuerpo técnico de su club.

"Seguiré por ese camino, seguiré haciéndolo así y bueno, esperemos más adelante qué pasa", concluyó el delantero, en una definición que resume su postura: seguir sumando minutos y goles, sin apurar definiciones sobre un futuro que, de a poco, empieza a generar expectativa en el ambiente futbolero.

Con la ventana de pases como telón de fondo, el nombre de Passerini seguirá sonando fuerte en las próximas semanas, mientras el jugador elige no adelantarse a los acontecimientos y concentrarse en lo que puede controlar: su rendimiento dentro de la cancha.