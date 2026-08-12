Leo Gabes: "Mientras no cambie la estructura del arbitraje, es imposible"

El conductor de Fútbol 12 (ESPN), Leo Gabes, realizó una fuerte crítica al arbitraje argentino durante el programa de este jueves, luego de que el presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, habló de "manoseo" y "falta de vergüenza". Gabes sostuvo que el reclamo no solo corresponde al club de Núñez, sino que representa el sentir de muchos equipos del fútbol argentino que también se sienten perjudicados.

“A mí me parece que Di Carlo tiene razón en eso. Me parece que no solo para River, esto va para muchos equipos del fútbol argentino que se sienten manoseados. Muchos no tienen el poder ni la voz”, expresó Gabes, en referencia a las palabras de Di Carlo.

Según Gabes, la situación es estructural y no se soluciona con la implementación de tecnología. "Hace años que se espera un cambio de cara. No, que haya un VAR, uy, ya hay un VAR semiautomático, va a haber esto, va a haber el otro. Muchachos, las caras que manejan son las mismas", afirmó.

Crítica directa a los árbitros: "No tienen vergüenza"

Durante el debate, el conductor fue contundente al señalar a los responsables de la conducción arbitral. "Si durante todos estos años hemos visto y hemos mostrado al aire las cosas que se ven, tienen que ver con esta conducción que ha llevado a la ruina del arbitraje argentino, lamentablemente", sostuvo.

Gabes consideró que los árbitros perdieron toda credibilidad y que actúan sin temor a consecuencias. "La gente ya no les cree. No tienen vergüenza, si no no harían las cosas que hacen durante todos los fines de semana", agregó.

El conductor también cuestionó la respuesta de las autoridades arbitrales ante las críticas. "Los que lo único que hicieron para tratar de silenciar a los que lo critican, son mandar carta documento. Es lo único que se les ocurrió. No dar la cara y decir por qué cometen las atrocidades que cometen", disparó.