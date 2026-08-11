Entradas para Morat en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca

Tras agotar cinco fechas, Morat confirmó su sexto show en el Movistar Arena para septiembre. La banda colombiana ofrecerá una función especial dentro de su gira "Ya Es Mañana Tour", que contará con un formato pensado para generar una experiencia mucho más cercana con el público argentino.

Cuándo es la nueva fecha de Morat en el Movistar Arena

El nuevo show será el 22 de septiembre desde las 21 hs y está pensado en un formato especialmente diseñado para disfrutar cada detalle del espectáculo: el escenario será de diseño B y el campo será completamente sentado. El objetivo es ofrecer una experiencia diferente, más íntima y con una conexión mayor entre la banda y el público.

Morat confirmó una nueva fecha para el 22 de septiembre en el Movistar Arena

La nueva puesta, además, permitirá vivir varios momentos del show desde un segundo escenario ubicado dentro del estadio con una conexión más cercana con los fans. Argentina se ha convertido en una de las plazas más importantes para Morat, ya llevan cinco funciones agotadas en tiempo récord.

El anuncio llega en un momento de enorme crecimiento para el grupo, impulsado por el éxito de Ya Es Mañana, su reciente álbum. La gira representa una evolución escénica y musical para la banda, que repasa sus grandes éxitos —Cómo te atreves, Cuando nadie ve, No se va, Besos en guerra— y presenta lo más destacado de su última producción, incluyendo temas como Faltas Tú, Por Si No Te Vuelvo A Ver, La Policía y Me Toca a Mí (con Camilo).

También es clave por el lanzamiento de su emotiva versión de Tu cárcel, un homenaje a uno de los grandes clásicos de la música popular latinoamericana que volvió a demostrar la cercanía de Morat con el público argentino. Así, el nuevo concierto se suma a las fechas para el 24, 25, 26, 29 y 30 de septiembre que ya se encuentran completamente agotadas.

Cómo comprar las entradas para Morat en Argentina

Las entradas para la nueva función de Morat ya se encuentran disponibles en la página oficial del Movistar Arena. Las entradas varían su valor de acuerdo a la ubicación, pero los precios comienzan en los $70.000.