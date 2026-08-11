Imágenes impactantes: así quedó la Catedral de Manizales tras el terremoto en Colombia

La Catedral de Manizales es uno de los edificios de los edificios más emblemáticos de la ciudad que sufrió graves daños tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes. Según videos que se viralizaron en redes sociales, una de sus torres se derrumbó hacia el interior del templo, se desprendió la cruz superior y el edificio debió ser cerrado mientras se evalúan los daños estructurales.

El temblor tuvo epicentro en el departamento del Chocó y se sintió más de tres minutos. Se evacuaron los edificios alrededor de la Plaza de Bolívar en la capital de Caldas. Comerciantes, habitantes y trabajadores permanecieron en el espacio público mientras las autoridades verificaban las condiciones de seguridad.

En la catedral se registraron profundas grietas en distintos sectores de la construcción que permanecieron en pie. El temblor tomó por sorpresa a quienes se encontraban dentro del templo en medio de una misa, que fue interrumpida por el sacerdote para buscar refugio.

Una catedral histórica

El número de personas halladas sin vida aumentó a 240 y hay más de 1.300 heridos durante la jornada de este martes 11 de agosto, según informó la agencia Reuters. La cifra surge de los diversos reportes de las autoridades locales de las regiones afectadas.

Los registros fílmicos que circulan en redes sociales mostraron como una de las torres laterales de la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario de Manizales cedió en medio del temblor y se desplomó.

La Catedral de Manizales es patrimonio arquitectónico y cultural de Colombia. Fue declarada Monumento Nacional en 1984. El edificio actual comenzó a construirse en 1928, luego de que un incendio destruyera la iglesia anterior en 1926. En 1951, el papa Pío XII lo elevó a la categoría de basílica menor. Desde entonces, ha sido uno de los edificios más representativos de Manizales y una de las postales de su centro histórico.

El intendentes de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, confirmó más de 45 muertos en las ciudades de Pereira, Calima, Zarzal y Manizales, además de 12 edificios parcial o totalmente destruidos. Estos números podrían aumentar en las próximas horas.

¿Dónde queda Manizales?

Manizales en la capital del departamento de Caldas y está ubicada en el centro-occidente del país, en plena región andina y dentro del famoso Eje Cafetero. La ciudad de "las puertas abiertas" recibe a visitantes locales y de todo el mundo. Sus calles están decoradas con casas de tradición y los lugares que dan vida al mejor café colombiana.

La cultura del café comenzó a gestarse en Colombia a comienzos del siglo XX y se propagó por las montañas. Hoy es un símbolo de la ciudad. Para llegar desde las ciudades ciudades principales como Bogotá, Medellín o Cartagena, se debe tomar un vuelo directo al Aeropuerto Nacional La Nubia de Manizales.