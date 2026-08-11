Día Internacional de la Juventud: cómo sentirse joven después de los 60 años

Cada 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, una fecha creada especialmente para poner en agenda los desafíos y oportunidades que atraviesan las personas jóvenes. Sin embargo, es un gran momento para pensar cómo, sin importar la edad, cada uno se puede vincular con sus deseos, proyectos y decisiones, incluso después de los 60 años.

Cómo sentirse joven después de los 60 años, según los especialistas

La fecha es clave para pensar qué significa sentirse joven después de los 60 años. “Los profesionales del área solemos pensar la palabra juventud como una actitud frente a la vida”, explicó Graciela Spinelli, Lic. en Gerontología del Centro Los Pinos. La especialista, además, señaló que muchas veces hay “jóvenes/viejos y viejos/jóvenes”, en función de cómo cada uno enfrenta su vida y sus actividades cotidianas.

En detalle, la propia palabra “juventud” invita a la reflexión, ya que proviene del latín iuventus, derivado de iuvenis (“joven”), raíz de términos como “juvenil” o “rejuvenecer”. Pensar en el último concepto, para Spinelli permite hablar de un proceso elegido de manera consciente. “Rejuvenecer implica volver a un estado de juventud de manera renovada, con conciencia de ello”, insiste.

La vejez puede ser el momento perfecto para rejuvenecer, es una cuestión de actitud

¿Cómo hacerlo? Los expertos recomiendan rejuvenecer a través de determinadas actividades y decisiones con un propósito. La idea cobra especial relevancia frente a una sociedad en la que las etapas de la vida cambiaron: las edades se corren y ya no resulta tan fácil establecer un corte marcado entre juventud, adultez y vejez.

A los 60 años, todavía hay mucho por dar, aprender y hacer. “Hoy una persona de 60 años se siente joven para abandonar su vida laboral, siente que aún tiene mucho para dar, y además ganas de aprender o de realizar actividades postergadas, de comenzar a disfrutar una nueva etapa despojada de responsabilidades”, explicó la especialista.

Sin embargo, la sociedad muchas veces impone a determinada edad el retiro de algunas actividades. “En algunos casos es una imposición que no contempla el deseo de la persona y se ve obligada a pasar a la extinguida clase pasiva”, advirtió Spinelli.

En ese sentido, la vejez puede ser una de las etapas de mayor movimiento y actividad, tanto en lo físico como en lo mental y social. Incluso, puede ser el momento para hacer todo aquello que antes no fue posible.

¿Por qué la juventud y la vejez son muy similares?

La juventud y los primeros momentos de la vejez pueden compartir mucho más de lo que habitualmente se piensa. Ambas son etapas atravesadas por cambios, momentos de tomar decisiones y elecciones sobre “hacia dónde quiero ir”. “Es un momento de desafíos y de una gran cuota de incertidumbre”, explica la gerontóloga, quien considera que reconocer estas similitudes podría favorecer un mayor intercambio entre generaciones.

La juventud y la vejez son dos etapas atravesadas por cambios y la necesidad de tomar decisiones

En este sentido, el vínculo intergeneracional puede convertirse en una oportunidad para compartir experiencias, preguntas y aprendizajes. Lo cierto es que tomar decisiones no es sencillo en ninguna etapa de la vida, pero en ambos casos es un momento clave para preguntarse qué es lo que realmente se quiere hacer.

En ese sentido, sentirse joven no implica negar el paso del tiempo, sino vivirlo de una forma y lugar diferente.